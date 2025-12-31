यूजर की जेब में फटा Motorola का स्मार्टफोन, पूरी तरह जला बैक पैनल, वीडियो वायरल

संक्षेप: मोटोरोला का एक स्मार्टफोन यूजर की जेब में फट गया। जिससे यूजर की पैंट में एक छेद भी हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शेयर किए गए वीडियो में आप फोन के जले हुए बैक पैनल और गली हुई प्लास्टिक बॉडी को देख सकते हैं।

Dec 31, 2025 10:55 am IST

मोटोरोला गलत कारण से चर्चा में है। कंपनी का एक स्मार्टफोन यूजर की जेब में फट गया। टिपस्टर अभिषेक यादव ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट shubhxr_369 के एक वीडियो क्लिप को शेयर किया है। टिपस्टर ने कहा कि मोटोरोला G सीरीज का एक फोन यूजर की जेब में फट गया, जिससे यूजर की पैंट में एक छेद भी हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ब्लास्ट के वक्त यूज में नहीं था फोन शेयर किए गए वीडियो में आप फोन के जले हुए बैक पैनल और गली हुई प्लास्टिक बॉडी को देख सकते हैं। पोस्ट पर रिप्लाइ करते हुए कुछ यूजर्स ने कहा कि वीडियो में दिख रहा फोन Moto G54 है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में यूजर को कोई गंभीर चोट नहीं लगी। यूजर ने कहा कि ब्लास्ट के वक्त फोन यूज में नहीं था।

पहले भी लग चुकी है मोटोरोला के फोन में आग यह पहली बार नहीं है जब मोटोरोला फोन में आग लगने या विस्फोट होने की खबरें आई हैं। फरवरी 2025 में ब्राजील के अनापोलिस में एक महिला शॉपिंग कर रही थी, तभी उनके Moto E32 फोन में अचानक आग लग गई। उनके पति ने आनन-फानन में अपनी शर्ट से आग पर काबू पाया, लेकिन महिला को सेकेंड और थर्ड ग्रेड बर्न इंजरी हो गई थी। इलाज के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इस घटना के बाद मोटोरोला ने कहा था कि वह मामले की जांच कर रहा है और बताया था कि ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं और अक्सर बैटरी की खराबी या एक्टर्नल डैनमेज से जुड़ी होती हैं।

इससे पहले जुलाई 2024 में एक Reddit यूजर ने बताया था कि उनका Moto G Power 5G फोन ओवरहीट हो गया था। इस कारण उनकी जेब में 'प्लाज्मा फायर' हो गया, जिससे उनकी पैंट में छेद हो गया था।