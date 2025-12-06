खुशखबरी: Moto के इस सस्ते फोन में आया Android 16 बीटा प्रोग्राम, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

संक्षेप: मोटोरोला अपने Android 16 बीटा प्रोग्राम को ज्यादा किफायती Moto G-सीरीज लाइनअप तक बढ़ा रहा है, जिसमें अब Moto G56 सबसे नया है। बीटा प्रोग्राम हाल ही में Moto G75 और Moto G67 के लिए लाइव हुआ था, और अब इसे G56 के लिए रोलआउट किया गया है।

Dec 06, 2025 12:59 pm IST

मोटोरोला अपने Android 16 बीटा प्रोग्राम को ज्यादा किफायती Moto G-सीरीज लाइनअप तक बढ़ा रहा है, जिसमें अब Moto G56 सबसे नया है। बीटा प्रोग्राम हाल ही में Moto G75 और Moto G67 के लिए लाइव हुआ था, और अब इसे G56 के लिए रोलआउट किया गया है। Moto G56 के लिए Android 16 बीटा प्रोग्राम ब्राजील, लैटिन अमेरिका और यूरोप सहित कई इलाकों में उपलब्ध है, इस बात की जानकारी सीनियर मोटोएजेंट ने ऑफिशियल कम्युनिटी फोरम पर दी है। अगर आपके पास Moto G56 है और आप किसी सपोर्टेड इलाके में रहते हैं, तो आप लेटेस्ट फीचर्स और अपग्रेड्स का जल्दी एक्सेस पाने के लिए बीटा प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं।

अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, तो आपको अपने मोटोरोला फोन पर OTA अपग्रेड के जरिए Android 16 बीटा मिलेगा। आपको नोटिफिकेशन सेंटर में इसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा, आप सेटिंग्स -> सिस्टम अपडेट्स -> अपडेट्स चेक करने के लिए मैन्युअली अपडेट्स चेक कर सकते हैं।

इतने सारे नए फीचर्स लाएगा अपडेट Android 16 में अपग्रेड करने के बाद, आपको अपने डिवाइस पर कई काम के अपग्रेड और नए फीचर दिखेंगे। इसमें एक नया नोटिफिकेशन कूलडाउन फीचर शामिल है, जो आपको तब परेशान होने से बचाएगा जब कोई ऐप आपको कम समय में बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन भेजेगा। सेटिंग्स ऐप के अंदर एक नया फ्लैश नोटिफिकेशन फीचर भी है, जो चालू होने पर, कॉल और नोटिफिकेशन मिलने पर स्क्रीन या कैमरा फ्लैश करता है।

मोटोरोला फोन पर Android 16 कस्टम मोड भी लाता है, जिससे यूजर अलग-अलग एक्टिविटी के लिए प्रोफाइल बना सकते हैं। इसमें एक एडवांस्ड प्रोटेक्शन फीचर भी है जो डिवाइस को कई तरह के खतरों और कमजोरियों से सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा, यह अपडेट ब्लूटूथ LE ऑडियो डिवाइस के साथ कम्पैटिबिलिटी को बेहतर बनाता है।

मोटोरोला के एंड्रॉयड 16 बीटा प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने का तरीका यहां बताया गया है: मोटोरोला फोन के लिए बीटा प्रोग्राम को ऑफिशियली मोटोरोला फीडबैक नेटवर्क (MFN) कहा जाता है। अब, चलिए एक-एक करके स्टेप्स देखते हैं।

1. मोटोरोला की कम्युनिटी वेबसाइट पर अकाउंट बनाएं (अगर आपने पहले से नहीं बनाया है)।

2. प्रोफाइल पेज पर जाएं और अपना IMEI या सीरियल नंबर (SN) डिटेल्स अपडेट करें।

3. अपनी मोटोरोला कम्युनिटी प्रोफाइल पर MFN के लिए ऑप्ट-इन करें।

4. सुनिश्चित करें कि आपका फोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर चल रहा हो।

5. बीटा प्रोग्राम की डिटेल्स देखने के लिए MFN बीटा टेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज पेज पर जाएं।

6. रजिस्ट्रेशन लिंक (ब्राजील, लैटिन अमेरिका, यूरोप) पर टैप करें।

7. जरूरी डिटेल्स भरें और अपना एप्लीकेशन सबमिट करें।