Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़motorola now rollout android 16 beta program for moto g56 check steps to register
खुशखबरी: Moto के इस सस्ते फोन में आया Android 16 बीटा प्रोग्राम, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

खुशखबरी: Moto के इस सस्ते फोन में आया Android 16 बीटा प्रोग्राम, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

संक्षेप:

मोटोरोला अपने Android 16 बीटा प्रोग्राम को ज्यादा किफायती Moto G-सीरीज लाइनअप तक बढ़ा रहा है, जिसमें अब Moto G56 सबसे नया है। बीटा प्रोग्राम हाल ही में Moto G75 और Moto G67 के लिए लाइव हुआ था, और अब इसे G56 के लिए रोलआउट किया गया है।

Dec 06, 2025 12:59 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

12% OFF

Moto G67 Power 5G

Moto G67 Power 5G

  • checkBlue Curacao
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹16678

₹18999

खरीदिये

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB (Expand Up to 18GB) RAM
  • check256GB Storage

₹15999

और जाने

discount

18% OFF

Realme C85

Realme C85

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
amazon-logo

₹16399

₹19999

खरीदिये

discount

15% OFF

Moto G96 5G

Moto G96 5G

  • checkCattleya Orchid
  • check8 GB RAM
  • check128 GB/256 GB Storage
amazon-logo

₹17798

₹20999

खरीदिये

Realme GT 8

Realme GT 8

  • checkBlue
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹52990

और जाने

मोटोरोला अपने Android 16 बीटा प्रोग्राम को ज्यादा किफायती Moto G-सीरीज लाइनअप तक बढ़ा रहा है, जिसमें अब Moto G56 सबसे नया है। बीटा प्रोग्राम हाल ही में Moto G75 और Moto G67 के लिए लाइव हुआ था, और अब इसे G56 के लिए रोलआउट किया गया है। Moto G56 के लिए Android 16 बीटा प्रोग्राम ब्राजील, लैटिन अमेरिका और यूरोप सहित कई इलाकों में उपलब्ध है, इस बात की जानकारी सीनियर मोटोएजेंट ने ऑफिशियल कम्युनिटी फोरम पर दी है। अगर आपके पास Moto G56 है और आप किसी सपोर्टेड इलाके में रहते हैं, तो आप लेटेस्ट फीचर्स और अपग्रेड्स का जल्दी एक्सेस पाने के लिए बीटा प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

12% OFF

Moto G67 Power 5G

Moto G67 Power 5G

  • checkBlue Curacao
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹16678

₹18999

खरीदिये

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB (Expand Up to 18GB) RAM
  • check256GB Storage

₹15999

और जाने

discount

18% OFF

Realme C85

Realme C85

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
amazon-logo

₹16399

₹19999

खरीदिये

discount

15% OFF

Moto G96 5G

Moto G96 5G

  • checkCattleya Orchid
  • check8 GB RAM
  • check128 GB/256 GB Storage
amazon-logo

₹17798

₹20999

खरीदिये

Realme GT 8

Realme GT 8

  • checkBlue
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹52990

और जाने

अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, तो आपको अपने मोटोरोला फोन पर OTA अपग्रेड के जरिए Android 16 बीटा मिलेगा। आपको नोटिफिकेशन सेंटर में इसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा, आप सेटिंग्स -> सिस्टम अपडेट्स -> अपडेट्स चेक करने के लिए मैन्युअली अपडेट्स चेक कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में 55 inch TV, पूरे 74 फीसदी सस्ता मिल रहा 1 लाख वाला मॉडल

इतने सारे नए फीचर्स लाएगा अपडेट

Android 16 में अपग्रेड करने के बाद, आपको अपने डिवाइस पर कई काम के अपग्रेड और नए फीचर दिखेंगे। इसमें एक नया नोटिफिकेशन कूलडाउन फीचर शामिल है, जो आपको तब परेशान होने से बचाएगा जब कोई ऐप आपको कम समय में बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन भेजेगा। सेटिंग्स ऐप के अंदर एक नया फ्लैश नोटिफिकेशन फीचर भी है, जो चालू होने पर, कॉल और नोटिफिकेशन मिलने पर स्क्रीन या कैमरा फ्लैश करता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage

₹12499

और जाने

discount

8% OFF

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkElite Black
  • check16GB RAM
  • checkNo Storage
amazon-logo

₹109999

₹119999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
amazon-logo

₹85999

₹93999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

Nothing Phone 3a Lite 5G

Nothing Phone 3a Lite 5G

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage

₹20999

और जाने

मोटोरोला फोन पर Android 16 कस्टम मोड भी लाता है, जिससे यूजर अलग-अलग एक्टिविटी के लिए प्रोफाइल बना सकते हैं। इसमें एक एडवांस्ड प्रोटेक्शन फीचर भी है जो डिवाइस को कई तरह के खतरों और कमजोरियों से सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा, यह अपडेट ब्लूटूथ LE ऑडियो डिवाइस के साथ कम्पैटिबिलिटी को बेहतर बनाता है।

मोटोरोला के एंड्रॉयड 16 बीटा प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने का तरीका यहां बताया गया है:

मोटोरोला फोन के लिए बीटा प्रोग्राम को ऑफिशियली मोटोरोला फीडबैक नेटवर्क (MFN) कहा जाता है। अब, चलिए एक-एक करके स्टेप्स देखते हैं।

1. मोटोरोला की कम्युनिटी वेबसाइट पर अकाउंट बनाएं (अगर आपने पहले से नहीं बनाया है)।

2. प्रोफाइल पेज पर जाएं और अपना IMEI या सीरियल नंबर (SN) डिटेल्स अपडेट करें।

3. अपनी मोटोरोला कम्युनिटी प्रोफाइल पर MFN के लिए ऑप्ट-इन करें।

4. सुनिश्चित करें कि आपका फोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर चल रहा हो।

5. बीटा प्रोग्राम की डिटेल्स देखने के लिए MFN बीटा टेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज पेज पर जाएं।

6. रजिस्ट्रेशन लिंक (ब्राजील, लैटिन अमेरिका, यूरोप) पर टैप करें।

7. जरूरी डिटेल्स भरें और अपना एप्लीकेशन सबमिट करें।

मोटोरोला बीटा प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानकारी ईमेल से भेज सकता है। इसलिए, अपने ईमेल रेगुलर चेक करना न भूलें। अपना स्पैम या जंक फोल्डर भी चेक करना न भूलें। क्योंकि यह एक बीटा अपडेट होगा, इसलिए बेहतर होगा कि अपडेट इंस्टॉल करने से पहले अपने जरूरी डेटा का बैकअप ले लें। साथ ही, सुनिश्चित करें कि डिवाइस में पर्याप्त स्टोरेज और कम से कम 40% बैटरी हो।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Motorola

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।