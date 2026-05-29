50x Super Zoom, 50MP सेल्फी कैमरा, 6500mAh बैटरी के साथ 4 जून को आ रहे Motorola Edge 70 Pro+ फोन के सभी फीचर्स लीक

मोटोरोला 4 जून को भारत में Motorola Edge 70 Pro+ फोन को लॉन्च करने वाला है। अब इस फोन के लॉन्च से पहले फोन के सभी फीचर्स लीक हुए हैं। यह फोन 6500mAh बैटरी, 50x सुपर ज़ूम और 50MP सेल्फी कैमरा जैसे फीचर्स के साथ आएगा।

मोटोरोला एक बार फिर भारत में अपनी सबसे प्रीमियम और दमदार 'एज' सीरीज का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Pro+ लॉन्च करने जा रही है। मोटोरोला का यह धांसू स्मार्टफोन 4 जून 2026 को भारत में दस्तक देगा। अगर आप भी अपने लिए एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जिसमें कमाल का कैमरा और बैटरी हो तो यह आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। यह फोन फ्लिपकार्ट और मोटोरोला की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए सेल किया जाएगा। अब लॉन्च से ठीक पहले इस फोन के लगभग सभी स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं।

Motorola Edge 70 Pro+ के फीचर्स (लीक) Motorola Edge 70 Pro+ के बैक पैनल पर वीगन लेदर, सिल्क फिनिश और मखमली टेक्सचर का इस्तेमाल किया गया है, जो हाथ में पकड़ने पर बेहद प्रीमियम और आरामदायक महसूस होता है। फोन का वजन करीब 190 ग्राम के आसपास होगा। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। इस फोन में आपको 6.8 इंच की एक बड़ी और खूबसूरत Extreme AMOLED स्क्रीन मिलने वाली है। यह डिस्प्ले 1.5K रेजोल्यूशन और 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इसके अलावा, इसकी स्क्रीन में 5200 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी जा रही है। यानी कड़कती धूप में भी आपको स्क्रीन पर सब कुछ एकदम साफ-साफ दिखाई देगा। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी दिया गया है।

Motorola Edge 70 Pro+ में कंपनी ने MediaTek Dimensity 8500 Extreme प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। गीकबेंच लिस्टिंग के मुताबिक, इस फोन ने सिंगल कोर और मल्टीकोर टेस्ट में काफी शानदार स्कोर किया है। Moto AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जो आपके रोज़मर्रा के कामों को और आसान बना देंगे। मोटोरोला का यह फोन आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 12GB और 16GB तक की धांसू LPDDR5X रैम और 256GB/512GB की सुपरफास्ट UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज मिलने की उम्मीद है।

Motorola Edge 70 Pro+ के पीछे की तरफ आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसका मुख्य कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, जिसमें Sony LYT-710 सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। यह सेंसर OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन) सपोर्ट के साथ आता है, जिससे अगर आपके हाथ हिलते भी हैं, तो भी फोटो और वीडियो एकदम साफ और स्थिर आएंगे। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का दमदार कैमरा दिया गया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है।

Motorola Edge 70 Pro Plus में 6500mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि एक बार पूरा चार्ज होने के बाद यह बैटरी आराम से 50 घंटे से ज्यादा का बैकअप दे सकती है। इस फोन के साथ आपको 90W की टर्बोपावर (TurboPower) फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो इस बड़ी बैटरी को कुछ ही मिनटों में फुल कर देगी।