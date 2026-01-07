Hindustan Hindi News
Moto लाया गजब की वॉच, फिटनेस पर रखेगी पैनी नजर, दवा लेने का भी याद दिलाएगी

Moto Watch with Polar fitness tech: मोटोरोला ने CES 2026 में Moto Watch लॉन्च किया है। इसे खासतौर से फिटनेस लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल, स्पोर्ट्स साइंस कंपनी पोलर के साथ पार्टनरशिप की वजह से यह वॉच हेल्थ और फिटनेस पर ज्यादा फोकस करती है।

Jan 07, 2026 02:20 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Moto Watch with Polar fitness tech: मोटोरोला ने CES 2026 में Moto Watch लॉन्च किया है। इसे खासतौर से फिटनेस लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल, स्पोर्ट्स साइंस कंपनी पोलर के साथ पार्टनरशिप की वजह से यह वॉच हेल्थ और फिटनेस पर ज्यादा फोकस करती है। कंपनी का दावा है कि इसमें 13 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलती है। यह गोल डायल के साथ आती है और इसमें OLED डिस्प्ले भी है। कितनी है कीमत और क्या है मोटोरोला की इस वॉच में खास, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

वॉच में गोल OLED डिस्प्ले

स्क्वायर डायल वाली वॉच फिट के उलट, नई मोटो वॉच में 47 एमएम एल्यूमीनियम केस के अंदर 1.43-इंच OLED डिस्प्ले के साथ गोल डिजाइन है। साइड में एक स्टेनलेस स्टील क्राउन है, और यूजर्स सिलिकॉन, लेदर या स्टेनलेस स्टील बैंड में से चुन सकते हैं। यह वॉच धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटेड है, साथ ही कम गहरे पानी में इस्तेमाल के लिए इसमें 1 ATM की अतिरिक्त रेटिंग भी है। मोटोरोला डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल कर रहा है।

moto watch with polar fitness tech launched at ces 2026

दवा लेने का याद दिलाएगी वॉच

फिटनेस ट्रैकिंग में पोलर का कोलैबोरेशन दिखता है। मोटो वॉच स्टेप्स, लगातार हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, स्ट्रेस और नींद को ट्रैक करती है। इसमें पोलर के कई पुराने फीचर्स भी शामिल हैं, जैसे स्मार्ट कैलोरी, नाइटली रिचार्ज और एक्टिविटी स्कोर, जो सिर्फ केवल नंबरों के बजाय रिकवरी और वर्कआउट की इंटेंसिटी पर फोकस करते हैं। हाइड्रेशन रिमाइंडर, दवा के अलर्ट और कस्टमाइजेबल गोल भी इसमें शामिल हैं।

इसमें कॉलिंग और GPS सपोर्ट भी

स्मार्टवॉच की बात करें तो, मोटो वॉच डुअल-फ्रीक्वेंसी GPS और बिल्ट-इन स्पीकर और माइक्रोफोन के जरिए फोन कॉल हैंडलिंग को सपोर्ट करती है। मोटो AI के जरिए इसमें नोटिफिकेशन और समरी दिखाई जा सकती है, जिसमें सपोर्टेड फोन पर "कैच मी अप" फीचर भी शामिल है। यह वॉच वियर ओएस के बजाय मोटोरोला के अपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर चलती है और इसके लिए Android 12 या उसके बाद के वर्जन की जरूरत होगी।

फुल चार्ज में 13 दिनों की बैटरी

कंपनी का कहना है कि वॉच में 13 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलती है। ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले चालू होने पर लगभग 7 दिन तक चल सकती है। मोटोरोला का यह भी दावा है कि पांच मिनट की चार्जिंग में यह वॉच पूरे दिन चल सकती है।

कीमत और उपलब्धता

इसकी कीमत सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ €99.99 (लगभग 10,500 रुपये) से शुरू होती है और स्टेनलेस स्टील वर्जन के लिए €149.99 (लगभग 15,700 रुपये) तक जाती है। रिपोर्ट के अनुसार, यह वॉच 22 जनवरी, 2026 से यूएस में खरीदने के लिए उपलब्ध होगी, और फरवरी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होगी। यह मोटोरोला का पहला डिवाइस है जिस पर "Powered by Polar" का बैज लगा है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
