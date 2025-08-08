गुड न्यूज! बड़ी बैटरी और दमदार प्रोसेसर के साथ तहलका मचाने आ रहा Motorola का सस्ता फोन

Motorola जल्द अपना नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। यह फोन Geekbench सहित कई सर्टिफिकेशन साइट्स पर लिस्ट हो चुका है जिससे फोन के कुछ फीचर्स सामने आ गए हैं।

Fri, 8 Aug 2025 09:08 AM

Motorola एक बार फिर बजट सेगमेंट में धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी का नया स्मार्टफोन Moto G06 जल्द ही लॉन्च हो सकता है, जिसकी जानकारी हाल ही में सामने आई लीक और सर्टिफिकेशन लिस्टिंग्स से मिली है। कहा जा रहा है कि इस फोन में बड़ी 5100mAh बैटरी, 4GB RAM और लेटेस्ट Android 15 पर बेस्ड Hello UI मिलेगा।

सबसे खास बात ये है कि ये फोन काफी सस्ती कीमत में आ सकता है, जिससे ये उन यूजर्स के लिए परफेक्ट होगा जो कम बजट में अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं। फोन को कई सर्टिफिकेशन साइट्स जैसे FCC, IMEI और Geekbench पर देखा गया है, जिससे इसके लॉन्च की तैयारी लगभग पक्की मानी जा रही है। अगर आप भी एक सस्ते और दमदार फोन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो Moto G06 आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है।

Geekbench और सर्टिफिकेशन साइट्स से मिली जानकारी Moto G06 ने Geekbench, FCC, TÜV, UL Demko और IMEI जैसी प्रमुख सर्टिफिकेशन साइट्स पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है इससे हमें इसके प्रमुख स्पेसिफिकेशंस का मिलाजुला अंदाज़ा मिलता है।

Moto G06 के फीचर्स (लीक) Geekbench रिपोर्ट Moto G06 में MediaTek Helio G81 Extreme SoC होने का सुझाव देती है। RAM की बात करें तो कम से कम 4GB RAM का अनुमान है। हालांकि अभी तक अन्य वेरिएंट्स की संभावित RAM/Storage कॉम्बिनेशन की पुष्टि नहीं है। फोन Android 15‑based Hello UI के साथ आएगा। 5,100 mAh की बड़ी बैटरी Moto G06 को लंबी बैटरी लाइफ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कनेक्टिविटी के लिए यह फोन 5.8GHz Wi‑Fi, ब्लूटूथ और LTE सपोर्ट के साथ आएगा, जिससे उपयोगकर्ताओं का अनुभव स्मूद रहेगा।

Moto G06 वेरिएंट, कीमत और कलर ऑप्शंस गैजेट 360 की रिपोर्ट के अनुसार, Moto G06 के 4GB + 64GB वेरिएंट की कीमत €122.90 (₹12,000) हो सकती है। रंगों की बात करें, तो फोन Arabesque, Tapestry, और Tendril नामक आकर्षक कलर वेरिएंट में उपलब्ध हो सकता है।