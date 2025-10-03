7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले के साथ मिड-रेंज में तहलका मचाने आ रहा Moto G06 Power Motorola new budget phone moto g06 power teased ahead of India launch with 7000mAh battery 50MP camera, Gadgets Hindi News - Hindustan
Motorola new budget phone moto g06 power teased ahead of India launch with 7000mAh battery 50MP camera

7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले के साथ मिड-रेंज में तहलका मचाने आ रहा Moto G06 Power

मोटोरोला लवर्स के लिए अच्छी खबर है कंपनी जल्द अपना सबसे पावरफुल 7000mAh बैटरी वाला फोन लॉन्च करने वाला है। लॉन्च से कंपनी ने फोन का टीजर पोस्टर शेयर कर दिया है। जानें फोन के संभावित फीचर्स:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 02:31 PM
7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले के साथ मिड-रेंज में तहलका मचाने आ रहा Moto G06 Power

मोटोरोला जल्द Moto G06 Power को भारत में लॉन्च करने वाली है। यह कंपनी का सबसे दमदार बैटरी के साथ आने वाला फोन है। Motorola ने IFA 2025 इवेंट में Moto G06 Power को पेश किया है, जो कंपनी की Moto G सीरीज़ का पावर वेरिएंट कहलाएगा। फोन की सबसे बड़ी खासियत 7000mAh की बड़ी बैटरी है, जिससे यूजर लंबे समय तक बिना चार्ज के उपयोग कर सकेंगे। इसके साथ ही यह 6.88 इंच की HD+ डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और MediaTek Helio G81 Extreme चिपसेट के साथ आता है।

हालांकि, भारत में लॉन्च तारीख और कीमत अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है। अब कंपनी ने फोन का अधिकारिक टीज़र पोस्टर X पर शेयर कर दिया है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि फोन जल्द भारत में दस्तक देने वाला है। Moto G06 Power बजट और मिड-रेंज सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बन सकता है।

ये भी पढ़ें:झटका! अब Aadhaar में नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर बदलना हुआ महंगा; जानें डिटेल्स

Moto G06 Power के फीचर्स (लीक)

Moto G06 Power एक ऐसा स्मार्टफोन है जो बड़ी बैटरी से लैस है इसकी बैटरी क्षमता 7000mAh की है, यानी आप इसे लगातार लंबा समय उपयोग कर सकते हैं बिना बार-बार चार्ज करने की चिंता के। साथ ही इसमें 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है ताकि जब चार्ज करना हो तो जल्दी पूरा हो।

डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.88 इंच का बड़ा HD+ एलसीडी स्क्रीन है, जिसकी रिफ्रेश रेट 120Hz है, जिससे स्क्रीन पर स्क्रॉल करना और ऐप खोलना-बंद करना सुचारू (smooth) लगेगा। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 3 दिया गया है।

फोटो और वीडियो के लिए इसमें 50MP का मुख्य रियर कैमरा है जो f/1.8 अपर्चर के साथ आता है, और सामने की तरफ 8MP का सेल्फी कैमरा है। कैमरा फीचर्स में एआई-टूल्स शामिल हैं जो रात या कम रोशनी में तस्वीरें बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

प्रोसेसर के मामले में यह MediaTek Helio G81 Extreme चिपसेट पर चलता है। RAM / स्टोरेज विकल्प 4GB RAM + 64GB स्टोरेज से लेकर उच्च वेरिएंट तक हो सकते हैं, और स्टोरेज माइक्रोSD कार्ड से बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ अन्य सुविधाओं में डुअल-सिम सपोर्ट, USB Type-C पोर्ट, ब्लूटूथ, NFC, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और IP64 रेटिंग शामिल हैं, यानी हल्की बारिश या धूल से फोन सुरक्षित रहेगा।

ये भी पढ़ें:₹15000 से कम में खरीदें 8300mAh तक की बैटरी, 11 इंच की डिस्प्ले वाले Tablets
