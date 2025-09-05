Motorola लवर्स की चांदी: 50MP ऑटो-फोकस कैमरा, 2 दिन की बैटरी लाइफ के साथ आ रहा सस्ता फोन Motorola new budget phone Moto G06 full specs and renders leaks have 50MP auto focus camera 5200mah battery, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

Motorola लवर्स की चांदी: 50MP ऑटो-फोकस कैमरा, 2 दिन की बैटरी लाइफ के साथ आ रहा सस्ता फोन

Motorola का नया बजट फोन Moto G06 जल्द लॉन्च होने वाला है। यह फोन IFA में दिखा है जिससे इस फोन के सभी स्पेक्स और संभावित कीमत की डिटेल्स लीक हो गई हैं। यह फोन 50MP कैमरा और 5200mAh की बैटरी के साथ आने वाला है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 09:58 AM
Motorola अपनी G-सीरीज में एक बजट-फ्रेंडली दमदार फोन लेकर आ रहा है जो Moto G06 है। यह फोन स्टाइलिश डिज़ाइन और यूनिक कलर वैरिएंट में पेश होने वाला है, जो बजट यूजर्स को आकर्षित करेगा। Moto G06 में डिज़ाइन के साथ फोन में मिलने वाले फीचर्स भी कमाल के है। यह फोन MediaTek Helio G81 Extreme चिपसेट, 50MP कैमरा, 5,200mAh बैटरी के साथ आ सकता है। इसके अलावा फोन में और भी कई फीचर्स है जो कमाल हैं। आइए आपको डिटेल में बताते हैं Moto G06 फोन के बारे में:

Moto G06 कलर वैरिएंट और डिज़ाइन

रेंडर इमेजेज़ से पता चलता है कि Moto G06 में Pantone-प्रेरित कलर जैसे Tapestry (डार्क ब्लू), Tendril (ग्रीन), Arabesque (ऑरेंज) और ऑफ-व्हाइट कलर में आ सकते है। Moto G06 की डिजाइन में वॉटरड्रॉप नॉच, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, USB-C पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक और Dolby Atmos ब्रांडिंग शामिल हैं। यह Slim 8.31mm मोटी और 194 ग्राम भारी है।

Moto G06 के फीचर्स और स्पेक्स (लीक)

Moto G06 में 6.88-इंच का LCD डिस्प्ले है जिसमें 720 × 1640 पिक्सल रेज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट है। इससे गेमिंग और UI नेविगेशन बहुत स्मूद अनुभव प्रदान करेगा। इसमें MediaTek Helio G81 Extreme चिपसेट है, जो दो Cortex-A75 और छह Cortex-A55 कोर पर आधारित है। यह अच्छे मल्टीटास्किंग और बैलेंस्ड परफॉर्मेंस प्रदान करता है, साथ में उपलब्ध 4GB और 6GB RAM वेरिएंट्स पर्याप्त हैं।

Moto G06 के रियर में 50MP मुख्य कैमरा के साथ एक फ्लीकर सेंसर है जो बेहतर इमेज क्वालिटी सुनिश्चित करता है। फ्रंट कैमरा 8MP है, जो वीडियो कॉल्स और सेल्फी के लिए ठीक-ठाक है। Moto G06 फोन में 5200mAh बैटरी दी गई है जो कम वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग नहीं करने पर 2 दिन तक का बैटरी बैकअप दे सकता है। Moto G06 Android 15 के साथ आएगा, जिससे सॉफ्टवेयर अपडेट और नई सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

Moto G06 की कीमत (संभावित)

कीमत की बात करें तो, Moto G06 के 4GB/64GB मॉडल की कीमत €119 (लगभग 12,000 रुपये) और 4GB/256GB मॉडल की कीमत €169 (लगभग 17,000 रुपये) होने की अफवाह है। मोटोरोला इस डिवाइस को कब और कहाँ लॉन्च करेगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी, हम आपको इस बारे में अपडेट जरूर देंगे।

