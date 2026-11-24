144Hz की Curved डिस्प्ले, 50MP OIS कैमरा, वाटर टच फीचर, 53 घंटे तक की बैटरी लाइफ के साथ आया Motorola का दमदार फोन
Motorola Edge 70 Neo भारत में लॉन्च हो गया है। इस स्मार्टफोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी, 50MP Sony LYTIA 710 कैमरा, 144Hz रिफ्रेश रेट वाली 1.5K AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है।
टेक कंपनी Motorola ने अपना नया फोन motorola edge 70 neo आज भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को प्रीमियम फीचर्स के साथ पेश किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 7000mAh की बैटरी है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 53 घंटे तक चल सकती है। इसके अलावा फोन में 50MP Sony LYTIA 710 मेन कैमरा दिया गया है, जो OIS सपोर्ट के साथ आता है। यानी फोटो खींचते समय हाथ हिलने पर भी तस्वीरों को साफ रखने में मदद मिल सकती है। आइए आपको बताते हैं इस फोन के सभी फीचर्स, कीमत और ऑफर्स की डिटेल।
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Motorola Edge 70 Neo की कीमत और ऑफर्स
Motorola Edge 70 Neo को भारत में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 40,999 रुपये रखी गई है। कंपनी ने फोन पर 3,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट देने का ऐलान किया है, जो सीमित समय यानी 10 दिनों के लिए उपलब्ध रहेगा। इस छूट के बाद फोन को 37,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसके अलावा कंपनी 3,000 रुपये तक का बैंक कैशबैक या एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है। बैंक ऑफर से फोन की प्रभावी कीमत 34,999 रुपये तक पहुंच सकती है। कंपनी चुनिंदा बैंकों पर 9 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी दे रही है। फोन की सेल 1 दिसंबर 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे Flipkart, Motorola की आधिकारिक वेबसाइट और Reliance Digital समेत प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा। यह Mountain View, Gray Lilac, Milky Blue और Sage जैसे कलर ऑप्शन में आएगा।
Motorola Edge 70 Neo में मिलेंगे ये शानदार फीचर्स
50MP Sony कैमरा से खींचें फोटो: Motorola Edge 70 Neo में फोटोग्राफी के लिए 50MP Sony LYTIA 710 मेन कैमरा दिया गया है। यह OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट के साथ आता है। OIS की मदद से कैमरा हिलने पर फोटो में धुंधलापन कम करने में मदद मिलती है। कंपनी ने कैमरे में AI फीचर्स भी दिए हैं। इसमें ऑटोमैटिक मोशन डिटेक्शन और तेज शटर रिस्पॉन्स मिलता है, जिससे चलते-फिरते लोगों या चीजों की फोटो लेते समय ब्लर कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा इसमें Video HDR, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और 10x Super Zoom जैसे फीचर्स मिलते हैं।
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फोन में एक डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा भी दिया गया है, जिससे छोटी चीजों की नजदीक से फोटो खींची जा सकती है। इसके साथ 3-in-1 लाइट सेंसर मिलता है, जो फोटो के लिए सही रोशनी का अंदाजा लगाने में मदद करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
144Hz AMOLED डिस्प्ले: Motorola Edge 70 Neo में 6.8 इंच की Extreme AMOLED Super HD डिस्प्ले दी गई है। कंपनी के मुताबिक, इसकी पीक ब्राइटनेस 5200 निट्स तक है। ज्यादा ब्राइटनेस होने से तेज रोशनी में स्क्रीन पर कंटेंट देखने में मदद मिल सकती है। फोन में Water Touch टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिससे स्क्रीन हल्की गीली होने पर भी टच इस्तेमाल करना आसान हो सकता है।
Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर और बड़ा कूलिंग सिस्टम: परफॉर्मेंस के लिए Motorola Edge 70 Neo में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 4466mm² का बड़ा Vapor Chamber Cooling System भी दिया गया है। इसका काम फोन के अंदर बनने वाली गर्मी को कम करना है। इसमें Google Gemini और Circle to Search जैसे AI फीचर्स भी मिलते हैं।
7000mAh की बैटरी, 53 घंटे तक चलने का दावा: इस फोन की सबसे खास बात इसकी 7000mAh की बैटरी है। कंपनी का दावा है कि फोन एक बार चार्ज करने पर 53 घंटे तक चल सकता है। कंपनी के मुताबिक, इससे 37 घंटे तक लगातार वीडियो प्लेबैक और 156 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक किया जा सकता है। फोन में TurboPower चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा 7.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी है।
मजबूत डिजाइन और IP64 रेटिंग: Motorola Edge 70 Neo में Quad-Curved डिजाइन दिया गया है। फोन में Corning Gorilla Glass 7i की सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा इसे MIL-STD-810H के तहत 17 तरह के टेस्ट से गुजारा गया है। इसमें IP64 रेटिंग भी मिलती है, जो धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा देती है। फोन में Dolby Atmos सपोर्ट और दो स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।