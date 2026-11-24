Motorola Edge 70 Neo भारत में लॉन्च हो गया है। इस स्मार्टफोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी, 50MP Sony LYTIA 710 कैमरा, 144Hz रिफ्रेश रेट वाली 1.5K AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है।

Motorola Edge 70 Neo में 7000mAh बैटरी के साथ मिला 7.5W रिवर्स चार्जिंग फीचर

टेक कंपनी Motorola ने अपना नया फोन motorola edge 70 neo आज भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को प्रीमियम फीचर्स के साथ पेश किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 7000mAh की बैटरी है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 53 घंटे तक चल सकती है। इसके अलावा फोन में 50MP Sony LYTIA 710 मेन कैमरा दिया गया है, जो OIS सपोर्ट के साथ आता है। यानी फोटो खींचते समय हाथ हिलने पर भी तस्वीरों को साफ रखने में मदद मिल सकती है। आइए आपको बताते हैं इस फोन के सभी फीचर्स, कीमत और ऑफर्स की डिटेल।

Motorola Edge 70 Neo की कीमत और ऑफर्स Motorola Edge 70 Neo को भारत में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 40,999 रुपये रखी गई है। कंपनी ने फोन पर 3,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट देने का ऐलान किया है, जो सीमित समय यानी 10 दिनों के लिए उपलब्ध रहेगा। इस छूट के बाद फोन को 37,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसके अलावा कंपनी 3,000 रुपये तक का बैंक कैशबैक या एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है। बैंक ऑफर से फोन की प्रभावी कीमत 34,999 रुपये तक पहुंच सकती है। कंपनी चुनिंदा बैंकों पर 9 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी दे रही है। फोन की सेल 1 दिसंबर 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे Flipkart, Motorola की आधिकारिक वेबसाइट और Reliance Digital समेत प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा। यह Mountain View, Gray Lilac, Milky Blue और Sage जैसे कलर ऑप्शन में आएगा।

Motorola Edge 70 Neo में मिलेंगे ये शानदार फीचर्स 50MP Sony कैमरा से खींचें फोटो: Motorola Edge 70 Neo में फोटोग्राफी के लिए 50MP Sony LYTIA 710 मेन कैमरा दिया गया है। यह OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट के साथ आता है। OIS की मदद से कैमरा हिलने पर फोटो में धुंधलापन कम करने में मदद मिलती है। कंपनी ने कैमरे में AI फीचर्स भी दिए हैं। इसमें ऑटोमैटिक मोशन डिटेक्शन और तेज शटर रिस्पॉन्स मिलता है, जिससे चलते-फिरते लोगों या चीजों की फोटो लेते समय ब्लर कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा इसमें Video HDR, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और 10x Super Zoom जैसे फीचर्स मिलते हैं।

फोन में एक डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा भी दिया गया है, जिससे छोटी चीजों की नजदीक से फोटो खींची जा सकती है। इसके साथ 3-in-1 लाइट सेंसर मिलता है, जो फोटो के लिए सही रोशनी का अंदाजा लगाने में मदद करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

144Hz AMOLED डिस्प्ले: Motorola Edge 70 Neo में 6.8 इंच की Extreme AMOLED Super HD डिस्प्ले दी गई है। कंपनी के मुताबिक, इसकी पीक ब्राइटनेस 5200 निट्स तक है। ज्यादा ब्राइटनेस होने से तेज रोशनी में स्क्रीन पर कंटेंट देखने में मदद मिल सकती है। फोन में Water Touch टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिससे स्क्रीन हल्की गीली होने पर भी टच इस्तेमाल करना आसान हो सकता है।

Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर और बड़ा कूलिंग सिस्टम: परफॉर्मेंस के लिए Motorola Edge 70 Neo में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 4466mm² का बड़ा Vapor Chamber Cooling System भी दिया गया है। इसका काम फोन के अंदर बनने वाली गर्मी को कम करना है। इसमें Google Gemini और Circle to Search जैसे AI फीचर्स भी मिलते हैं।

7000mAh की बैटरी, 53 घंटे तक चलने का दावा: इस फोन की सबसे खास बात इसकी 7000mAh की बैटरी है। कंपनी का दावा है कि फोन एक बार चार्ज करने पर 53 घंटे तक चल सकता है। कंपनी के मुताबिक, इससे 37 घंटे तक लगातार वीडियो प्लेबैक और 156 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक किया जा सकता है। फोन में TurboPower चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा 7.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी है।