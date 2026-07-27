10200mAh बैटरी, 68W चार्जिंग, 12 इंच बड़ी स्क्रीन, AI फीचर्स के साथ आ रहा Motorola का नया टैबलेट, अगले हफ्ते लॉन्च
10200mAh बैटरी और 68W फास्ट चार्जिंग वाला Motorola का नया पैड 8 अगस्त को भारत में लॉन्च होने जा रहा है। Moto Pad 70 टैबलेट में 12.1-इंच की डिस्प्ले, Moto Pen, 5G सपोर्ट और Android 16 जैसे फीचर्स मिलेंगे।
Motorola ने पुष्टि कर दी है कि उसका नया Moto Pad 70 भारत में 8 अगस्त को लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले ही Flipkart पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जहां टैबलेट के कई अहम फीचर्स सामने आए हैं। Moto Pad 70 में बड़ी डिस्प्ले, दमदार बैटरी, 68W TurboPower चार्जिंग और MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर दिया जाएगा। इसके अलावा बॉक्स में Moto Pen भी मिलेगा, जिसमें AI आधारित राइटिंग फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप नया टैबलेट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो लॉन्च से पहले Moto Pad 70 के फीचर्स और खूबियों के बारे में जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
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Moto Pad 70 में मिलेगा ये खास
Moto Pad 70 में 12.1-इंच 2.5K डिस्प्ले दी गई है, जो 800 निट्स HBM ब्राइटनेस और 96% DCI-P3 कलर गैमट को सपोर्ट करती है। बड़ी स्क्रीन पर मूवी देखना, पढ़ाई करना, नोट्स बनाना और मल्टीटास्किंग करना आसान होगा। कंपनी का दावा है कि यह अपने सेगमेंट के सबसे हल्के और सबसे पतले टैबलेट्स में से एक है। इसका वजन 530 ग्राम है और मोटाई सिर्फ 6.29mm है।
Moto Pen: इस टैबलेट के साथ बॉक्स में Moto Pen भी मिलेगा। यह 4096 प्रेशर लेवल, Tilt Detection और Palm Rejection जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है, जिससे नोट्स लिखना और ड्रॉइंग करना आसान हो जाता है। इसके अलावा AI Rewrite, AI Summary और AI Continue Writing जैसे AI टूल्स भी दिए गए हैं। Google Gemini और Circle to Search का सपोर्ट भी मिलेगा।
प्रोसेसर: Moto Pad 70 में MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर दिया गया है, जो 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। टैबलेट Android 16 पर चलेगा और कंपनी ने Android 18 तक OS अपडेट तथा 2030 तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है।
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बैटरी और चार्जिंग: Moto Pad 70 में 10200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसके साथ 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।
ऑडियो और अन्य फीचर्स: टैबलेट में Quad Speakers और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलेगा, जिससे मूवी देखने और म्यूजिक सुनने का अनुभव बेहतर होगा। इसके अलावा Moto Folio Keyboard, Magnetic Snap-on, Pogo Pin Connector और Smart Connect जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। Smart Connect की मदद से फोन, टैबलेट और PC के बीच फाइल शेयरिंग और मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी आसान होगी।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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