तहलका मचाने आ रहा 50MP कैमरा, 5200mAh बैटरी, 256GB ROM वाला Motorola का नया बजट फोन

Moto G06 की डिटेल्स लीक हो गई है। यह फोन 4GB RAM और 64GB/256GB स्टोरेज वेरिएंट में आ सकता है। जानें फोन के संभावित कीमत, कलर वैरिएंट और स्पेक्स।

अगर आप स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। Motorola जल्द ही मार्केट में अपना नया बजट स्मार्टफोन Moto G06 लेकर आने वाली है। Motorola अपने G सीरीज का अगला मॉडल Moto G06 जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी में है। हाल ही में यूरोपीय रिटेलर Epto की वेबसाइट पर इस फोन की लिस्टिंग दिखाई दी, जिसने आने वाले बजट-फ्रेंडली फोन की डिटेल्स।

Moto G05 ने HD+ 90Hz डिस्प्ले, Helio G81 Extreme चिप, 50MP रियर कैमरा, 5200mAh बैटरी और IP52 रेटिंग जैसे फीचर्स हैं। वहीं Moto G06 में भी संभवत: कई फीचर्स पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन Pantone रंगों और बढ़े हुए स्टोरेज ऑप्शन इसे अलग पहचान देंगे।

Moto G06 की कीमत और कलर वैरिएंट (लीक) Moto G06 के दो स्टोरेज वेरिएंट की जानकारी सामने आई 4GB RAM + 64GB स्टोरेज (लगभग 12,369 रुपये) और 4GB + 256GB स्टोरेज (लगभग 17,134 रुपये)। यह फोन कैमरा, बैटरी और बेसिक परफॉर्मेंस में Moto G05 जैसा ही हो सकता है, लेकिन एक नया आकर्षण यह है कि यह Pantone-कलर में आएगा। मॉडल में होंगे Arabesque (लैवेंडर), Tapestry (रोज़) और Tendril (ग्रीन) शेड्स।

Moto G06 के संभावित फीचर्स Moto G06 को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक यह फोन अपने पिछले मॉडल Moto G05 का अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है। इसके फीचर्स भी काफी हद तक उससे मिलते-जुलते होंगे। इस फोन में 6.67 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिल सकता है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट होगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Helio G81 Extreme चिपसेट दिया जा सकता है।