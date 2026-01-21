Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Motorola most powerful phone Moto X70 Air Pro launched four 50MP camera military grade build Debut as Motorola Signature
Motorola का सबसे पावरफुल फोन लॉन्च, गेमिंग हो या कैमरा, सब में बाप; चार 50MP कैमरा, मिलिट्री ग्रेड बिल्ट

Motorola ने नया Moto X70 Air Pro स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 6.8″ 165Hz AMOLED डिस्प्ले, 50MP ट्रिपल कैमरा और 90W फास्ट चार्जिंग फीचर्स हैं। यह फोन India में Motorola Signature के नाम से 23 जनवरी को लॉन्च होगा।

Jan 21, 2026 11:19 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Motorola ने Moto X70 Air Pro स्मार्टफोन को आधिकारिक रूप से चीन में लॉन्च कर दिया है, और इसे भारत में “Motorola Signature” के नाम से 23 जनवरी 2026 को पेश करने की पुष्टि भी की जा चुकी है। यह फोन Motorola की ओर से प्रीमियम सिग्नेचर सीरीज में होने वाला पहला मॉडल है, जिसका उद्देश्य 2026 में फ्लैगशिप-ग्रेड परफॉर्मेंस और हाई-एंड कैमरा अनुभव देना है। Moto X70 Air Pro को Snapdragon 8 Gen 5 जैसे शक्तिशाली प्रोसेसर से लैस किया गया है, जो आज के हाई-एंड स्मार्टफोन चिप्स में से एक है और मल्टी-टास्किंग, गेमिंग और AI-इनेबल फीचर्स को स्मूदली संभालने में सक्षम है। यह फोन Android 16-बेस्ड Motorola Hello UX के साथ आएगा और 7 वर्षों तक OS और सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, जो इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए तैयार बनाता है।

Moto X70 Air Pro की कीमत

चीन में Moto X70 Air Pro की कीमत 12GB/256GB बेस मॉडल के लिए CNY 4,499 (लगभग 58,900 रुपये) से शुरू होती है। इसके अलावा, X70 Air Pro दो अन्य कॉन्फ़िगरेशन में भी उपलब्ध है: 12GB/512GB और 16GB/1TB, जिनकी कीमत क्रमशः CNY 4,999 (लगभग 65,400 रुपये) और CNY 5,499 (लगभग 71,950 रुपये) है।

ये भी पढ़ें:सरकार के नाम पर सबसे बड़ा धोखा! Fake Apps से आपकी कमाई उड़ाई जा रही, ऐसे रखें सेफ

भारत में संभावित कीमत और लॉन्च प्लान

Moto X70 Air Pro को भारत में Motorola Signature के नाम से लॉन्च किया जाएगा। बेस मॉडल की कीमत लगभग 59,999 रुपए से शुरू होने की संभावना है, वहीं बड़े स्टोरेज विकल्प की कीमत 64,999 रुपए से 69,999 रुपए तक जा सकती है। इसके साथ बैंक इंस्टैंट डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस जैसे ऑफर्स भी मिल सकते हैं, जो डील को और आकर्षक बनाते हैं।

Moto X70 Air Pro के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Moto X70 Air Pro में 6.8-इंच AMOLED डिस्प्ले है, जो 1.5K रिज़ॉल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट है। डिज़ाइन की बात करें तो फोन स्लिम प्रोफाइल में है, जिसमें पतले बेजल्स और Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स शामिल हैं। फोन का बॉडी एल्यूमिनियम फ्रेम और प्रीमियम फिनिश के साथ आता है, जिससे पकड़ भी आरामदायक रहती है।

Moto X70 Air Pro को Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट से लैस किया गया है। Moto X70 Air Pro का कैमरा सेक्शन भी बेहद दमदार है। पीछे की तरफ 50MP Sony LYT-828 प्राइमरी लेंस मिलता है, जिसमें OIS (Optical Image Stabilisation) भी है, जिससे इमेज और वीडियो दोनों में शार्पनेस बनी रहती है। साथ ही 50MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी है, जो 3x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ सटीक डिटेल capture करता है। फ्रंट में 50MP Sony LYT-500 कैमरा मिलता है, जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग को बेहद साफ और शानदार बनाता है।

Moto X70 Air Pro में 5200mAh बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन के उपयोग को आसानी से संभाल सकती है। यह बैटरी 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करती है। फोन में IP68/IP69 रेटिंग है, जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा इसे MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन के साथ मजबूत बनाया गया है।

ये भी पढ़ें:ट्रेन में सफर करते वक्त मोबाइल खो जाए तो क्या करें? सरकार ने बताया आसान तरीका
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Motorola

