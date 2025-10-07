Moto का धमाका! ₹7499 में लाया सबसे सस्ता 7000mAh बैटरी फोन चलेगा पूरे 3 दिन, 50MP कैमरा भी Motorola launched cheapest 7000mAh battery phone Moto g06 power get 3 days power 50MP camera at just 7499 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Motorola launched cheapest 7000mAh battery phone Moto g06 power get 3 days power 50MP camera at just 7499 rupees

Moto का धमाका! ₹7499 में लाया सबसे सस्ता 7000mAh बैटरी फोन चलेगा पूरे 3 दिन, 50MP कैमरा भी

Motorola ने भारत में सेगेमेंट का सबसे सस्ता 7000mAh बैटरी फोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन सिंगल चार्ज पर 3 दिन तक नॉन-स्टॉप चल सकता है। फोन की कीमत 7500 रुपए से भी कम है। जानें Moto G06 Power की सभी डिटेल्स:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 12:56 PM
Moto का धमाका! ₹7499 में लाया सबसे सस्ता 7000mAh बैटरी फोन चलेगा पूरे 3 दिन, 50MP कैमरा भी

Moto G06 Power Launched: Motorola ने भारत में अपना नया मिड-रेंज स्मार्टफोन Moto G06 Power लॉन्च कर दिया है। यह मॉडल कंपनी की G-सीरीज का “Power” वेरिएंट है, जो इस प्राइस सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आता है। Moto G06 Power में 7000mAh की बड़ी बैटरी है, जो लंबे समय तक चलने की क्षमता रखती है। फोन सिंगल चार्ज पर 3 दिन चल सकता है। फोन में IP64 (डस्ट और छींटे प्रतिरोध) और Gorilla Glass 3 है। आइये अब आपको बताते हैं फोन के फीचर्स, प्राइस और कलर वैरिएंट की डिटेल्स:

Moto G06 Power की कीमत और कलर वेरिएंट

Moto G06 Power को भारत में लॉन्च 7,499 रुपए में लॉन्च किया गया है। यह कीमत 4GB + 64GB वेरिएंट के लिए है। Motorola ने इस फोन को तीन Pantone रंग वेरिएंट में पेश किया है: जो कि एक faux leather बैक के साथ आकर्षक लुक देते हैं। फोन की पहली सेल 11 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।

ये भी पढ़ें:दिवाली सेल में ₹10,000 सस्ते हुए Motorola के 50MP तक AI सेल्फी कैमरा फोन

Moto G06 Power के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Moto G06 Power में 6.88 इंच HD+ LCD डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट तक सपोर्ट करता है, और पिक ब्राइटनेस करीब 600 निट्स तक पहुंच सकता है। स्क्रीन पर Corning Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन भी है। फोन MediaTek Helio G81 Extreme प्रोसेसर पर चलता है। फोन में 4GB RAM और 64GB स्टोरेज है, जिसे microSD कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का मुख्य रियर कैमरा (f/1.8) है, साथ में LED फ्लैश और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट। वहीं फोन के फ्रंट में 8MP का कैमरा है।

Moto G06 Power की इस फोन को अलग बनाती है, क्योंकि इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो TurboPower™ 18W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। Motorola के अनुसार यह बैटरी लंबी उम्र बनाए रखने के लिए 1,000 चार्ज साइकिल के बाद भी 80% स्वास्थ्य बनाए रख सकती है। यह फोन Android 15 पर चलेगा और कंपनी ने कहा है कि यह कम से कम 2 साल तक सुरक्षा अपडेट सपोर्ट देगा। अन्य फीचर्स IP64 रेटिंग, dual SIM सपोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, स्टेरियो स्पीकर, NFC (क्षेत्रीय वेरिएंट पर), USB-C पोर्ट, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर।

ये भी पढ़ें:मौका! Flipkart की दिवाली सेल में ₹39,901 सस्ते मिलेंगे iPhone 16 सीरीज के फोन्स
