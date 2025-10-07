₹15 हजार से कम में कर्व्ड डिस्प्ले, 50MP AI कैमरा और 144Hz डिस्प्ले वाला Motorola फोन Motorola G96 5G with 50MP AI camera 144Hz curved display under 15000 rupees in flipkart sale, Gadgets Hindi News - Hindustan
₹15 हजार से कम में कर्व्ड डिस्प्ले, 50MP AI कैमरा और 144Hz डिस्प्ले वाला Motorola फोन

मोटोरोला का 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP AI कैमरा वाला फोन Motorola G96 5G ग्राहकों को खास छूट पर मिल रहा है। इस फोन को अब 15 हजार रुपये से कम में खरीदा जा सकता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 01:43 PM
कम कीमत पर धाकड़ स्मार्टफोन खरीदने का बेहतरीन मौका ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर मिल रहा है। ग्राहक मोटोरोला का कैमरा स्मार्टफोन Motorola G96 5G खास डिस्काउंट के बाद अब 15 हजार रुपये से भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। इस डिवाइस पर बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से दिया जा रहा है। फीचर्स के मामले में यह डिवाइस दमदार है और अच्छी वैल्यू डील ऑफर कर रहा है।

Motorola G96 5G में सेगमेंट का बेस्ड 3D कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है और इसके बैद पैनल पर दमदार कैमरा सेटअप Moto AI सेटअप के साथ मिलता है। फीचर्स और परफॉर्मेंस को लेकर भी यूजर्स को कोई समझौता नहीं करना होता और इसमें Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन में Smart Connect के साथ स्वाइव-टू-शेयर ऑप्शन भी मिल रहा है और Dolby Atmos सपोर्ट वाले स्पीकर्स इसका हिस्सा हैं।

खास ऑफर्स के साथ खरीदें Moto G96 5G

मोटोरोला डिवाइस को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर 15,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसपर कई बैंक ऑफर्स का फायदा मिल रहा है, जिनके साथ इसका इफेक्टिव प्राइस 15 हजार रुपये से कम रह जाता है। ग्राहक चाहें तो पुराना फोन एक्सचेंज कर सकते हैं और इसके बदले उन्हें 14,490 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है।

बता दें, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह डिवाइस पैंटोन एशली ब्लू, पैंटोन कैटलिया ऑर्किड, पैंटोन ड्रेस्डन ब्लू और पैंटोन ग्रीनर पेस्टर्स कलर ऑप्शंस में मिल रहा है।

ऐसे हैं Moto G96 5G के स्पेसिफिकेशंस

बजट प्राइस पर मिल रहे मोटोरोला फोन में 6.67 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले दिया गया है और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला pOLED डिस्प्ले 3D कर्व्ड है। IP68 रेटिंग वाले फोन में Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। इसके बैक पैनल पर 50MP Sony LYTIA 700C OIS कैमरा सेटअप मिलता है और 32MP सेल्फी कैमरा इसका हिस्सा है। इसकी 5500mAh क्षमता वाली बैटरी को 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।

