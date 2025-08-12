लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ मोटो का 3D कर्व्ड डिस्प्ले और डॉल्बी साउंड वाला फोन, कीमत सबके बजट में

3D कर्व्ड डिस्प्ले और 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा वाला Motorola G85 5G अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। बैंक ऑफर्स के साथ आप इस फोन को 15070 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन में कंपनी डॉल्बी साउंड भी दे रही है।

15 हजार रुपये की रेंज में मोटोरोला के जबर्दस्त फीचर्स वाले फोन की तलाश रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। 3D कर्व्ड डिस्प्ले और 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा वाला Motorola G85 5G अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। लॉन्च के वक्त फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 17999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन पर 16070 रुपये का मिल रहा है। बैंक ऑफर में आप इस फोन की कीमत को 1 हजार रुपये तक कम कर सकते हैं। इस डिस्काउंट के साथ फोन करीब 15 हजार रुपये में आपका हो जाएगा।

कैशबैक ऑफर में आपको 803 रुपये का फायदा हो सकता है। फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच का फुल एचडी+ कर्व्ड pOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1600 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास 5 भी दे रही है। मोटोरोला का यह फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के UFS 2.2 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 चिपसेट मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए मोटोरोला के इस फोन में 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर दिया गया है। यह अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर मैक्रो लेंस का भी काम करता है। सेल्फी के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। फोन में दमदार साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आपको डॉल्बी ऐटमॉस भी मिलेगा। मोटोरोला G85 5G स्मार्टफोन IP52 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है।