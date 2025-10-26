लॉन्च प्राइस से 2 हजार रुपये सस्ता हुआ 3D कर्व्ड डिस्प्ले वाला मोटोरोला फोन, चौंका देगी नई कीमत

संक्षेप: फ्लिपकार्ट की डील को आप मिस नहीं कर सकते हैं। यह धमाकेदार डील 3D कर्व्ड pOLED डिस्प्ले वाले Motorola G85 5G पर दी जा रही है। डील में फोन लॉन्च प्राइस से 2 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है। आप इसे कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

मोटोरोला का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट की डील को आप मिस नहीं कर सकते हैं। यह धमाकेदार डील Motorola G85 5G पर दी जा रही है। डील में फोन लॉन्च प्राइस से 2 हजार रुपये सस्ता और कैशबैक के साथ मिल रहा है। लॉन्च के वक्त फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 17999 रुपये थी। अब यह फोन 15999 रुपये के प्राइसटैग के साथ फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। फोन पर 5 पर्सेट का कैशबैक दिया जा रहा है।

आप इस डिवाइस को 563 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

मोटोरोला G85 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स मोटोकोला के इस फोन में आपको 6.67 इंच का फुल एचडी+ 3D कर्व्ड pOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1600 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। मोटोरोला का यह फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। फोन में कंपनी प्रोसेसर के तौर पर स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 दे रही है।