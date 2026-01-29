108MP कैमरा, 5000nits ब्राइटनेस के साथ लॉन्च हुए Motorola के दो धांसू मिलिट्री ग्रेड फोन; धूल-पानी में सेफ

संक्षेप: Motorola ने Moto G77 और Moto G67 लॉन्च कर दिए हैं जिनमें शानदार AMOLED डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, तगड़ा कैमरा और मिलिट्री ग्रेड बिल्ट जैसे फीचर्स हैं। जानिए दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन और कीमत।

Follow Us on

Jan 29, 2026 08:59 am IST

Motorola ने मिड-रेंज में G सीरीज के दो नए स्मार्टफोन Moto G77 और Moto G67 को दुनिया के कई मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। इन दोनों फोन में बड़ा स्क्रीन, दमदार बैटरी, टिकाऊ बिल्ड और स्मार्ट कैमरा सेटअप जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Moto G77 को कंपनी ने थोड़ा प्रीमियम ऑप्शन के रूप में रखा है जिसमें 108MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। वहीं Moto G67 बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है। दोनों ही फोन में MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन और IP-ग्रेडेड प्रोटेक्शन दी गई है। आइए डिटेल में बताते हैं दोनों फोन के फीचर्स और कीमत:

Moto G77 और Moto G67 की कीमत और कलर वैरिएंट Moto G77 फोन को पैंटोन के शेड्स 'शेडेड स्प्रूस' और 'ब्लैक ऑलिव' में लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत यूके में 250 पाउंड (31,819 रुपए) है। मोटो जी67 आर्कटिक सील और नाइल नाम के पैंटोन रंगों में उपलब्ध होगा। इसकी कीमत 200 पाउंड (25,455 रुपए) है।

Moto G77 की खासियतें Moto G77 एक शक्तिशाली मिड-रेंज स्मार्टफोन है जिसमें 6.78-इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले है जो 1.5K रिज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह स्क्रीन 5000 निट्स तक की ब्राइटनेस भी देते हैं, जिससे धूप में भी डिस्प्ले साफ दिखाई देता है। फोन के प्रोसेसर में MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट है। कैमरा सेटअप में 108MP का मुख्य कैमरा है जो 3x जूम सपोर्ट करता है, साथ ही 8MP का ultrawide कैमरा और 32MP का सेल्फी कैमरा भी है, जिससे फोटो और वीडियो दोनों अच्छे बनते हैं। 5200mAh की बैटरी 30W फास्ट चार्जिंग के साथ दी गई है और डॉल्बी एटमॉस वाले स्टेरियो स्पीकर्स भी हैं। मजबूत डिजाइन के लिए फोन में IP64 पानी-धूल रेज़िस्टेंस और MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन है, और स्क्रीन को Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन भी मिलता है।