108MP कैमरा, 5000nits ब्राइटनेस के साथ लॉन्च हुए Motorola के दो धांसू मिलिट्री ग्रेड फोन; धूल-पानी में सेफ

Motorola ने Moto G77 और Moto G67 लॉन्च कर दिए हैं जिनमें शानदार AMOLED डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, तगड़ा कैमरा और मिलिट्री ग्रेड बिल्ट जैसे फीचर्स हैं। जानिए दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन और कीमत।

Jan 29, 2026 08:59 am ISTHimani Gupta
Motorola ने मिड-रेंज में G सीरीज के दो नए स्मार्टफोन Moto G77 और Moto G67 को दुनिया के कई मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। इन दोनों फोन में बड़ा स्क्रीन, दमदार बैटरी, टिकाऊ बिल्ड और स्मार्ट कैमरा सेटअप जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Moto G77 को कंपनी ने थोड़ा प्रीमियम ऑप्शन के रूप में रखा है जिसमें 108MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। वहीं Moto G67 बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है। दोनों ही फोन में MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन और IP-ग्रेडेड प्रोटेक्शन दी गई है। आइए डिटेल में बताते हैं दोनों फोन के फीचर्स और कीमत:

Moto G77 और Moto G67 की कीमत और कलर वैरिएंट

Moto G77 फोन को पैंटोन के शेड्स 'शेडेड स्प्रूस' और 'ब्लैक ऑलिव' में लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत यूके में 250 पाउंड (31,819 रुपए) है। मोटो जी67 आर्कटिक सील और नाइल नाम के पैंटोन रंगों में उपलब्ध होगा। इसकी कीमत 200 पाउंड (25,455 रुपए) है।

Moto G77 की खासियतें

Moto G77 एक शक्तिशाली मिड-रेंज स्मार्टफोन है जिसमें 6.78-इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले है जो 1.5K रिज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह स्क्रीन 5000 निट्स तक की ब्राइटनेस भी देते हैं, जिससे धूप में भी डिस्प्ले साफ दिखाई देता है। फोन के प्रोसेसर में MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट है। कैमरा सेटअप में 108MP का मुख्य कैमरा है जो 3x जूम सपोर्ट करता है, साथ ही 8MP का ultrawide कैमरा और 32MP का सेल्फी कैमरा भी है, जिससे फोटो और वीडियो दोनों अच्छे बनते हैं। 5200mAh की बैटरी 30W फास्ट चार्जिंग के साथ दी गई है और डॉल्बी एटमॉस वाले स्टेरियो स्पीकर्स भी हैं। मजबूत डिजाइन के लिए फोन में IP64 पानी-धूल रेज़िस्टेंस और MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन है, और स्क्रीन को Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन भी मिलता है।

Moto G67 के फीचर्स

Moto G67 में भी 6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन है। परफॉर्मेंस के लिए यह फोन MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट का उपयोग करता है। कैमरा सेटअप में 50MP Sony Lytia 600 मुख्य कैमरा है जो अच्छे फोटो क्लिक करता है, साथ ही 8MP का ultrawide कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। Moto G67 में भी 5200mAh की बैटरी और 30W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
