Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़motorola g67 and motorola g77 with featuring up to 108MP camera and 32mp selfie camera listed online
मोटोरोला के दो नए फोन, एक में 108MP का मेन कैमरा, सेल्फी कैमरा 32MP का, बैटरी 5200mAh की

मोटोरोला के दो नए फोन, एक में 108MP का मेन कैमरा, सेल्फी कैमरा 32MP का, बैटरी 5200mAh की

संक्षेप:

ये फोन ग्रीक ऑनलाइन स्टोर Insomnia पर लिस्ट हो गए हैं। लिस्टिंग के अनुसार कंपनी के नए फोन में यूजर्स को 108 मेगापिक्सल तक का मेन कैमरा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 5200mAh की बैटरी जैसे धांसू फीचर मिलेंगे।

Jan 21, 2026 11:48 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

20% OFF

Moto G67 Power 5G

Moto G67 Power 5G

  • checkBlue Curacao
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹15160

₹18999

खरीदिये

discount

22% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹13999

₹17999

खरीदिये

discount

10% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹15155

₹16999

खरीदिये

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹16499

खरीदिये

discount

25% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹13450

₹17999

खरीदिये

मोटोरोला मार्केट में अपने दो नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इन फोन का नाम- Motorola G67 और Motorola G77 है। नोटबुक चेक की रिपोर्ट के अनुसार ये फोन ग्रीक ऑनलाइन स्टोर Insomnia पर लिस्ट हो गए हैं। लिस्टिंग में इन फोन के खास फीचर्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। लिस्टिंग के अनुसार कंपनी के नए फोन में यूजर्स को 108 मेगापिक्सल तक का मेन कैमरा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 5200mAh की बैटरी जैसे धांसू फीचर मिलेंगे। आइए जानते हैं डीटेल।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

20% OFF

Moto G67 Power 5G

Moto G67 Power 5G

  • checkBlue Curacao
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹15160

₹18999

खरीदिये

discount

22% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹13999

₹17999

खरीदिये

discount

10% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹15155

₹16999

खरीदिये

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹16499

खरीदिये

discount

25% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹13450

₹17999

खरीदिये

इन फीचर्स के साथ आएंगे नए फोन

लिस्टिंग के अनुसार मोटोरोला के नए फोन में आपको 1272 x 2772 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। 1.5K रेजॉलूशन वाला यह एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह डिस्प्ले 5000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल ऑफर करेगा। इसमें कंपनी गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन भी देने वाली है। मोटो G67 4जीबी और G77 8जीबी LPDDR4x रैम के साथ आता है। इसमें आपको 128जीबी का UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिलेगा।

Photo: Notebookcheck/Insomnia

प्रोसेसर के तौर पर G67 में कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट और G77 में डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट ऑपर करने वाली है। फोटोग्राफी के लिए मोटोरोला G67 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। वहीं, लिस्टिंग के अनुसार G77 में कंपनी 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देने वाली है। सेल्फी के लिए कंपनी इन डिवाइसेज में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देने वाली है। फोन्स को पावर देने के लिए इनमें कंपनी 5200mAh की बैटरी ऑफर की जाएगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Moto G86 5G

Motorola Moto G86 5G

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹24999

और जाने

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

16% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹23475

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
flipkart-logo

₹24999

₹28999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:वॉट्सऐप ग्रुप चैट के लिए आया जबर्दस्त फीचर, नए मेंबर्स के लिए बेहद जरूरी

ये बैटरी 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर काम करेंगे। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इन डिवाइसेज में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। ये फोन MIL-STD 810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन और IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आएंगे।

ये भी पढ़ें:7499 रुपये में सैमसंग का फोन, 32 इंच वाला टीवी भी 7499 का, अमेजन की बंपर डील
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Motorola Smartphone Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।