मोटोरोला के दो नए फोन, एक में 108MP का मेन कैमरा, सेल्फी कैमरा 32MP का, बैटरी 5200mAh की
ये फोन ग्रीक ऑनलाइन स्टोर Insomnia पर लिस्ट हो गए हैं। लिस्टिंग के अनुसार कंपनी के नए फोन में यूजर्स को 108 मेगापिक्सल तक का मेन कैमरा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 5200mAh की बैटरी जैसे धांसू फीचर मिलेंगे।
मोटोरोला मार्केट में अपने दो नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इन फोन का नाम- Motorola G67 और Motorola G77 है। नोटबुक चेक की रिपोर्ट के अनुसार ये फोन ग्रीक ऑनलाइन स्टोर Insomnia पर लिस्ट हो गए हैं। लिस्टिंग में इन फोन के खास फीचर्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। लिस्टिंग के अनुसार कंपनी के नए फोन में यूजर्स को 108 मेगापिक्सल तक का मेन कैमरा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 5200mAh की बैटरी जैसे धांसू फीचर मिलेंगे। आइए जानते हैं डीटेल।
इन फीचर्स के साथ आएंगे नए फोन
लिस्टिंग के अनुसार मोटोरोला के नए फोन में आपको 1272 x 2772 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। 1.5K रेजॉलूशन वाला यह एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह डिस्प्ले 5000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल ऑफर करेगा। इसमें कंपनी गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन भी देने वाली है। मोटो G67 4जीबी और G77 8जीबी LPDDR4x रैम के साथ आता है। इसमें आपको 128जीबी का UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिलेगा।
प्रोसेसर के तौर पर G67 में कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट और G77 में डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट ऑपर करने वाली है। फोटोग्राफी के लिए मोटोरोला G67 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। वहीं, लिस्टिंग के अनुसार G77 में कंपनी 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देने वाली है। सेल्फी के लिए कंपनी इन डिवाइसेज में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देने वाली है। फोन्स को पावर देने के लिए इनमें कंपनी 5200mAh की बैटरी ऑफर की जाएगी।
ये बैटरी 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर काम करेंगे। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इन डिवाइसेज में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। ये फोन MIL-STD 810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन और IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आएंगे।
