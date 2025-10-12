Motorola के 16GB तक की रैम वाले फोन पर गजब ऑफर, दिवाली डील में ₹12 हजार से कम हुई कीमत

फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल में मोटोरोला G45 5G बेस्ट ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है। फोन की कीमत 12 हजार रुपये से कम है। इसे आप कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन में 16जीबी तक की रैम दी गई है।

कम बजट में मोटोरोला का 5G फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Motorola G45 5G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि यह फोन फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल में बेस्ट ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है। लॉन्च के समय इस फोन को 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये थी। अब आप इसे 11,999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है।

एक्सचेंज ऑफर में आप इसकी कीमत को 9 हजार रुपये तक कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

मोटोरोला G45 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 1600 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.5 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 500 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास 3 ऑफर कर रही है। फोन 8जीबी तक की LPDDR4x रैम और 128जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें 8जीबी तक की वर्चुअल रैम भी दी गई है।

इससे फोन की टोटल रैम बढ़कर 16जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे दिए गए हैं।