लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ डॉल्बी साउंड वाला Motorola का 5G फोन, कीमत अब मात्र 8999 रुपये

फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में मोटोरोला की G सीरीज का बजट फोन बेस्ट डील में मिल रहा है। हम बात करे रहे हैं पिछले साल दिसंबर में लॉन्च हुए Motorola G35 5G की। 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत लॉन्च के वक्त 9,999 रुपये थी। फ्लिपकार्ट की सेल में यह फोन अब 8999 रुपये का मिल रहा है। फोन को आप 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। यह फोन 317 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी आपका हो सकता है।

फोन पर 6690 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर भी निर्भर करेगा। फोन में कंपनी डॉल्बी ऑडियो, 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा जैसे धांसू फीचर ऑफर कर रही है। आइए डीटेल में जान लेते हैं इस फोन के फीचर्स के बारे में।

मोटोरोला G35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन मोटोरोला के इस बजट 5G स्मार्टफोन में आपको 2400 x 1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.72 इंच का फुल एचडी+ LCD पैनल मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए डिवाइस में कंपनी गोरिल्ला ग्लास 3 भी दे रही है। फोन 4जीबी LPDDR4x रैम और 128जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर में Unisoc T760 चिपसेट लगा है।