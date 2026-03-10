12GB तक की रैम वाले Motorola फोन धमाकेदार ऑफर, 12 हजार रुपये से कम में खरीदने का मौका

4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 12479 रुपये है। फोन पर 12 मार्च तक 1 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ फोन 12 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है।

12 हजार रुपये से कम की कीमत में Motorola का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Motorola G35 5G आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 12479 रुपये है। खास बात है कि फोन पर 12 मार्च तक 1 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ फोन 12 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है। आप इस फोन को 623 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन आसान ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। आप इस फोन धमाकेदार एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं।

ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। कंपनी का यह फोन रैम बूस्ट फीचर के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। साथ ही फोन में आपको डॉल्बी ऑडियो और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा भी मिलेगा। आइए जानते हैं डीटेल।

मोटोरोला G35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन मोटोरोला के इस फोन में आपको 2400 x 1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.72 इंच का फुल एचडी+ LCD पैनल देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। फोन 4जीबी LPDDR4x रैम और 128जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज से लैस है। फोन रैम बूस्ट फीचर के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम जरूरत पड़ने पर 12जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Unisoc T760 दे रही है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर शामिल है। मोटोरोला के इस फोन में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर किया जा रहा है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है, जो 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है। इसे कंपनी दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट ऑफर करेगी। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।