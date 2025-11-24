Hindustan Hindi News
motorola g05 featuring up to 12gb ram available with best offers in flipkart black friday sale
₹7 हजार के बजट में खरीदें Motorola का यह दमदार फोन, मिलेगी 12GB तक की रैम, कैमरा 50MP का

₹7 हजार के बजट में खरीदें Motorola का यह दमदार फोन, मिलेगी 12GB तक की रैम, कैमरा 50MP का

संक्षेप:

मोटोरोला का बजट स्मार्टफोन Motorola G05 ब्लैक फ्राइडे सेल में बेस्ट डील्स के साथ मिल रहा है। फोन को आप कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी आपको तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा। फोन 12जीबी तक की रैम के साथ आता है।

Mon, 24 Nov 2025 03:37 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
बजट सेगमेंट में नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो मोटोरोला G05 आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकता है। फोन के 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत फ्लिपकार्ट पर 7299 रुपये है। ब्लैक फ्राइडे सेल में आप इसे 5 पर्सेंट कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाले यूजर्स को 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। फोन पर कंपनी शानदार एक्सचेंज बोनस भी दे रही है।

ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आप इस फोन को आकर्षक ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस फोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

मोटोरोला G05 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

मोटोरोला अपने इस बजट स्मार्टफोन में 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रहा है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। फोन 4जीबी रियल और 8जीबी तक के रैम बूस्ट को सपोर्ट करता है। इससे इस स्मार्टफोन की टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है। फोन का इंटरनल स्टोरेज 64जीबी काहै।

फोन में प्रोसेसर के तौर पर आपको मीडियाटेक हीलियो G81 अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए इस हैंडसेट में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन में दी गई बैटरी 5200mAh की है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:स्मार्टवॉच के साथ लॉन्च हुए शानदार इयरबड्स और फास्ट चार्जर, कीमत ₹1500 से कम

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है। फोन में कंपनी दमदार साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी ऑडियो दे रही है। फोन का प्रीमियम वीगन लेदर डिजाइन इसके लुक को और शानदार बनाता है। यह फोन दो कलर ऑप्शन- फॉरेस्ट ग्रीन और प्लस रेड में आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
