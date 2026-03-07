12GB तक की रैम वाला मोटोरोला का तगड़ा फोन, कीमत ₹7200 से कम, मिलेगी 5200mAh की बैटरी

Mar 07, 2026 08:19 am IST

अमेजन पर आपके लिए तगड़ा ऑफर है। यह धमाकेदार डील Motorola G05 4G पर दी जा रही है। फोन रैम बूस्ट फीचर के साथ आता है। इससे इसकी रैम 12जीबी तक की हो जाती है। डिस्काउंट के साथ आप इस फोन को 7200 रुपये से कम में खरीद सकते हैं।

बेहद किफायती दाम में पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए तगड़ा ऑफर है। यह धमाकेदार डील Motorola G05 4G पर दी जा रही है। फोन रैम बूस्ट फीचर के साथ आता है। इससे इसकी रैम 12जीबी तक की हो जाती है। 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 7899 रुपये है। ऑफर में 12 मार्च तक फोन पर 10 पर्सेंट तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है।

इस डिस्काउंट के साथ आप इस फोन को 7200 रुपये से कम में खरीद सकते हैं। फोन पर 394 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। यह फोन मात्र 278 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। फोन में आपको 5200mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और डॉल्बी साउंड जैसे ऑप्शन भी मिलेंगे। आइए जानते हैं डीटेल।

मोटोरोला G05 के फीचर और स्पेसिफिकेशन फोन में कंपनी 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें कंपनी गोरिल्ला 3 दे रही है। फोन 4जीबी रियल और 8जीबी तक की वर्चुअल रैम सपोर्ट करता है। इससे इस फोन की टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है। फोन 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम चिपसेट दिया गया है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन की बैटरी 5200mAh की है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें कंपनी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर कर रही है।