12GB तक की रैम वाला मोटोरोला का तगड़ा फोन, कीमत ₹7200 से कम, मिलेगी 5200mAh की बैटरी

Mar 07, 2026 08:19 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
अमेजन पर आपके लिए तगड़ा ऑफर है। यह धमाकेदार डील Motorola G05 4G पर दी जा रही है। फोन रैम बूस्ट फीचर के साथ आता है। इससे इसकी रैम 12जीबी तक की हो जाती है। डिस्काउंट के साथ आप इस फोन को 7200 रुपये से कम में खरीद सकते हैं।

बेहद किफायती दाम में पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए तगड़ा ऑफर है। यह धमाकेदार डील Motorola G05 4G पर दी जा रही है। फोन रैम बूस्ट फीचर के साथ आता है। इससे इसकी रैम 12जीबी तक की हो जाती है। 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 7899 रुपये है। ऑफर में 12 मार्च तक फोन पर 10 पर्सेंट तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है।

इस डिस्काउंट के साथ आप इस फोन को 7200 रुपये से कम में खरीद सकते हैं। फोन पर 394 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। यह फोन मात्र 278 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। फोन में आपको 5200mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और डॉल्बी साउंड जैसे ऑप्शन भी मिलेंगे। आइए जानते हैं डीटेल।

मोटोरोला G05 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

फोन में कंपनी 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें कंपनी गोरिल्ला 3 दे रही है। फोन 4जीबी रियल और 8जीबी तक की वर्चुअल रैम सपोर्ट करता है। इससे इस फोन की टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है। फोन 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम चिपसेट दिया गया है।

motorola
ये भी पढ़ें:मोटोरोला का नया फोन, दो डिस्प्ले के साथ मिलेगी दो बैटरी, सेल्फी कैमरा 32MP का

फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन की बैटरी 5200mAh की है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें कंपनी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर कर रही है।

ये भी पढ़ें:50MP के सेल्फी कैमरे वाला नया वॉटरप्रूफ स्मार्टफोन, मिलेगी 6500mAh की बैटरी

ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है। फोन में कंपनी दमदार साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी ऑडियो दे रही है। मोटोरोला के इस फोन की एक और खास बात है कि यह IP52 वॉटर रेपेलेंट डिजाइन के साथ आता है। फोन का प्रीमियम वीगन लेदर डिजाइन इसके लुक को और जबर्दस्त बना देता है। कनेक्टिविटी के लिए मोटोरोला के इस फोन में आपको ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.4, GPS और USB Type-C जैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बताते चलें कि इस फोन में आप एफएम रेडियो का भी मजा ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें:12GB रैम वाला वनप्लस फोन हुआ सस्ता, ₹5 हजार कम हुई कीमत, लिमिटेड टाइम डील
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

