8599 रुपये में मिल रहा डॉल्बी साउंड वाला Motorola फोन, रैम 12GB तक, कैमरा 50MP का

8599 रुपये में मिल रहा डॉल्बी साउंड वाला Motorola फोन, रैम 12GB तक, कैमरा 50MP का

संक्षेप:

12जीबी तक की रैम वाले इस इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 8599 रुपये है। फोन पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस फोन को 429 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं।

Jan 31, 2026 03:43 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
8 हजार से 9 हजार रुपये के बीच की कीमत में नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Motorola G05 4G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 8599 रुपये है। फोन पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस फोन को 429 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है।

ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन रैम बूस्ट फीचर के साथ आता है। इससे इसकी रैम 12जीबी तक की हो जाती है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

मोटोरोला G05 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

फोन में कंपनी 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। मोटोरोला G05 में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें कंपनी गोरिल्ला 3 ऑफर कर रही है। फोन 4जीबी रियल और 8जीबी तक की वर्चुअल रैम (रैम बूस्ट फीचर) सपोर्ट करता है। इससे इस फोन की टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है।

Motorola G05

फोन 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें प्रोसेसर के तौर पर आपको मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है।

ये भी पढ़ें:70 रुपये से कम के इन प्लान ने कराई मौज, दूर हुई डेटा खत्म होने की टेंशन



फोन में दी गई बैटरी 5200mAh की है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की जहां तक बात है, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है। फोन में कंपनी दमदार साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी ऑडियो दे रही है।

ये भी पढ़ें:6GB तक की रैम वाले दो धाकड़ फोन, कैमरा 50MP तक का, कीमत मात्र 5999 रुपये
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
