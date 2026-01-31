8599 रुपये में मिल रहा डॉल्बी साउंड वाला Motorola फोन, रैम 12GB तक, कैमरा 50MP का

संक्षेप: 12जीबी तक की रैम वाले इस इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 8599 रुपये है। फोन पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस फोन को 429 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं।

8 हजार से 9 हजार रुपये के बीच की कीमत में नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Motorola G05 4G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 8599 रुपये है। फोन पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस फोन को 429 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है।

ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन रैम बूस्ट फीचर के साथ आता है। इससे इसकी रैम 12जीबी तक की हो जाती है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

मोटोरोला G05 के फीचर और स्पेसिफिकेशन फोन में कंपनी 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। मोटोरोला G05 में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें कंपनी गोरिल्ला 3 ऑफर कर रही है। फोन 4जीबी रियल और 8जीबी तक की वर्चुअल रैम (रैम बूस्ट फीचर) सपोर्ट करता है। इससे इस फोन की टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है।

फोन 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें प्रोसेसर के तौर पर आपको मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है।