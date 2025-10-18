Hindustan Hindi News
7 हजार रुपये से कम में मिल रहा डॉल्बी साउंड वाला मोटोरोला फोन, मेन कैमरा 50MP का

7 हजार रुपये से कम में मिल रहा डॉल्बी साउंड वाला मोटोरोला फोन, मेन कैमरा 50MP का

संक्षेप: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल डील में मोटोरोला G05 4G 7 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है। फोन पर 226 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस फोन को एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं।

Sat, 18 Oct 2025 05:02 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
बजट सेगमेंट में मोटोरोला का फोन खरीदना चाहते हैं, तो Motorola G05 4G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि यह फोन अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल डील में 7 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन अमेजन इंडिया पर 7550 रुपये से प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। फोन पर कंपनी 755 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 7 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है।

फोन पर 226 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस फोन को एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

मोटोरोला G05 4G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

मोटोरोला के इस फोन में 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला 3 भी दिया गया है। फोन 4जीबी रियल + 8जीबी तक की वर्चुअल रैम को सपोर्ट करता है। इससे इस फोन की टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है।

फोन का इंटरनल स्टोरेज 64जीबी का है। मोटोरोला के इस बजट फोन में आपको प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक हीलियो G81 अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया।

सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन में दी गई बैटरी 5200mAh की है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की जहां तक बात है, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है। दमदार साउंड के लिए फोन में स्टीरियो स्पीकर के साथ डॉल्बी ऑडियो दिया गया है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
