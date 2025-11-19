Motorola का मुड़ने वाला फोन आधी कीमत में, दो-दो स्क्रीन और स्टाइलिश डिजाइन

संक्षेप: मोटोरोला का फ्लिप फोन Motorola Razr 50 5G ग्राहक बड़े डिस्काउंट पर ऑर्डर कर सकते हैं। इसे ओरिजनल प्राइस के मुकाबले आधी कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है।

Wed, 19 Nov 2025 12:11 AM

फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और फ्लिप फोन्स भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंस देने वाले मोटोरोला स्मार्टफोन को अब ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Motorola का मुड़ने वाला फोन Motorola Razr 50 5G अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा है। इसे ओरिजनल लॉन्च प्राइस के मुकाबले करीब आधी कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।

Motorola के फ्लिप फोन को भारतीय मार्केट में दो डिस्प्ले के साथ पेश किया गया था। Motorola Razr 50 5G में सामने 6.9 इंच का बड़ा मुड़ने वाला डिस्प्ले मिलता है और बाहर की ओर 3.6 इंच का कवर डिस्प्ले दिया गया है। मोटोरोला फोन में धाकड़ परफॉर्मेंस के अलावा 32MP AI सेल्फी कैमरा मिल रहा है और 256GB स्टोरेज भी इस फोन का हिस्सा है।

ऐसे पाएं Moto Razr 50 5G पर छूट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर मोटोरोला फोन को खास डिस्काउंट के बाद 38,419 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में 2,881 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है। पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 36,150 रुपये तक की अधिकतम छूट का फायदा दिया जाएगा, इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

ऐसे हैं Moto Razr 50 5G के स्पेसिफिकेशंस मोटोरोला फोन में 6.9 इंच का इमर्सिव LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो FHD+ रेजोल्यूशन, HDR10+ सपोर्ट और 120Hz एडाप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ बेहद स्मूद विजुअल्स प्रदान करता है। बाहर की तरफ 3.6 इंच का स्मार्ट OLED कवर डिस्प्ले मिलता है, जिससे नोटिफिकेशन, ऐप्स, म्यूजिक कंट्रोल और क्विक रिप्लाई बिना फोन खोले किए जा सकते हैं। कैमरा सेटअप में 50MP OIS मेन लेंस और 13MP अल्ट्रा-वाइड/मैक्रो कैमरा शामिल है, जो शानदार फोटो और स्टेबलाइज्ड सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग की क्षमता देता है।