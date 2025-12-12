तहलका मचाने आ रहा Motorola का पहला Fold Phone, देखते ही सब कहेंगे- बस यही चाहिए, लॉन्च होते ही छा जाएगा

संक्षेप: Motorola जल्द अपना पहला Book-Style Foldable स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जो Samsung Galaxy Z Fold 7 जैसी फोल्डेबल तकनीक को टक्कर देगा। इनवाइट पैकेज और ट्रेलर से मिली प्रोमो जानकारी से नए फोन की झलक साफ हो रही है। जानें क्या खास होगा Motorola के इस Foldable में।

Motorola ने CES 2026 (Consumer Electronics Show) के लिए एक रोमांचक संकेत भेजा है, जो टेक दुनिया में तहलका मचा सकता है। कंपनी ने हाल ही में मीडिया, पत्रकारों और टेक इन्फ्लुएंसर्स को एक क्यूरेट पैकेज भेजा, जिसमें एक अनूठा Wooden Flip Book और एक इन्विटेशन शामिल था। इन पैकेज पर लिखा है “We’re getting ready to unfold new perspectives” और “Every fold reveals a possibility”, से साफ़ संकेत मिलता है कि Motorola जल्द ही Book-Style Foldable स्मार्टफोन पेश कर सकती है। यह उसका पहला Book-Style फोल्डेबल होगा, क्योंकि अब तक कंपनी के पास केवल Clamshell-फोल्ड Razr सीरीज मौजूद रही है। Motorola सीधे Samsung Galaxy Z Fold7 तथा Google Pixel Fold जैसी प्रीमियम फोल्डेबल कैटेगरी को टक्कर देगी।

Motorola के नए Book-Style Foldable में क्या है खास? Motorola जल्द ही Book-Style Foldable फोन लॉन्च करेगी यानी एक ऐसा फोन जो किताब की तरह खुलता है और बड़ी स्क्रीन देता है। अब तक Motorola के Foldable पोर्टफोलियो में केवल Vertically Folding Razr फोन रहे हैं खासतौर पर Razr 50 Series और Razr 60 Series। ये सभी क्लैमशेल-स्टाइल (flip phone) थे। अब अगर Motorola Book-style फोल्डेबल लाता है, तो यह सीधे Samsung Galaxy Z Fold सीरीज और Google Pixel Fold जैसी बडी स्क्रीन फोल्डेबल फोन के मुकाबले में आएगा।

हाल में भेजी गई Promo Pack में जो लकड़ी वाली बुक थी, वह इस बात का संकेत देती है कि Motorola अपने डिज़ाइन में कुछ Creative, Unique और possibly sustainable materials का उपयोग कर सकता है।

मुकाबला किससे? 2026 में Foldable स्मार्टफोन मार्केट काफी Competitive होने वाला है। Samsung Galaxy Z Fold7 पहले से ही फोन बाजार में एक बड़ा नाम है, और Google Pixel Fold भी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। Motorola के इस नए फोन को इन दिग्गजों से टक्कर मिल सकती है, खासकर अगर इसकी कीमत Snapdragon SoC, बेहतर बैटरी और फीचर्स के हिसाब से रही तो।