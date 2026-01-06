Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Motorola first book-style foldable look revealed Narrow screen like Samsung Galaxy Z Fold Stylus support
Motorola ला रहा किताब की तरह खुलने वाला फोन, धांसू कैमरा, Stylus से लैस; पहले लुक ने सबको चौंकाया

Motorola ला रहा किताब की तरह खुलने वाला फोन, धांसू कैमरा, Stylus से लैस; पहले लुक ने सबको चौंकाया

संक्षेप:

Motorola के पहले book-style foldable फोन “Razr Fold” के लीक रेंडर्स सामने आए हैं, जो Stylus सपोर्ट, बड़े स्क्रीन और मल्टी-टास्किंग-फ्रेंडली डिज़ाइन के साथ जल्द लॉन्च होने वाले हैं। यह Galaxy Z Fold जैसे बड़े फोल्डेबल्स को टक्कर देगा।

Jan 06, 2026 11:50 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Razr 60

Motorola Razr 60

  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.9 inches Display Size
amazon-logo

₹40990

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47605

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

discount

4% OFF

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
flipkart-logo

₹40999

₹42999

खरीदिये

Motorola Razr ब्रांड के तहत क्लैमशेल-स्टाइल फोल्डेबल फोन बनाती आई है, अब कंपनी एक बड़ी स्क्रीन, किताब की तरह खुलने वाला फोल्डेबल फोन पेश करने की तैयारी में है। नए लीक रेंडर्स में यह फोन पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है, और खास बात यह है कि इसमें Stylus सपोर्ट भी मिलता दिख रहा है यानी आप स्क्रीन पर उंगली के अलावा पेन्सिल/पेन से लिख, ड्रॉ और नोट्स ले सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Razr 60

Motorola Razr 60

  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.9 inches Display Size
amazon-logo

₹40990

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47605

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

discount

4% OFF

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
flipkart-logo

₹40999

₹42999

खरीदिये

लीक किए गए रेंडर्स बताते हैं कि Razr Fold में एक लंबा आउटर डिस्प्ले और एक बड़ा इनर फोल्डेबल स्क्रीन होगा, जो multitasking और पढ़ने में काम आएगा। Stylus सपोर्ट, जिसे Motorola “Moto Pen Ultra” नाम दे सकता है, इस फोन को बाक़ी फोल्डेबल्स जैसे Samsung Galaxy Z Fold 7 से अलग बनाता है।

जानें Motorola Razr Fold में क्या नया देखने को मिलेगा

1. पहला “Book-Style” Foldable

Motorola का Razr Fold कंपनी का पहला ऐसा फोन होगा जो किताब की तरह खुलने वाला (book-style) फोल्डेबल है। अब तक Motorola की Razr सीरीज़ उल्टा-फोल्डिंग फ्लिप डिज़ाइन के लिए जानी जाती थी, जैसे Samsung Galaxy Z Flip, लेकिन Razr Fold Samsung Galaxy Z Fold जैसी बड़ी स्क्रीन वाले फोन की कैटेगरी में आएगा।

ये भी पढ़ें:Aadhaar यूजर्स को सरकार की बड़ी चेतावनी, अगर की ये 3 गलती, खाली होगा बैंक खाता

2. Stylus Support Moto Pen Ultra

Razr Fold का सबसे बड़ा खास फीचर है Stylus Support। इसके लीक रेंडर्स में साफ दिख रहा है कि फोन में पेन्सिल/stylus से इनपुट का विकल्प होगा, और इसे Moto Pen Ultra कहा जा सकता है।

3. डिज़ाइन और फ़िनिश

लीक रेंडर्स में Razr Fold के दो रंग और फ़िनिश दिखाई दिए हैं एक ब्लैक (carbon fibre-style) और एक लाइट-ब्राइट (faux leather)। यह डिज़ाइन Motorola के आने वाले Signature सीरीज की तरह दिखता है, लेकिन बड़ा और अलग-से फोल्डेबल लेवल पर। फोन के बैक पर लैग-अलाइन कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें तीन कैमरा लेंस और LED फ्लैश शामिल हैं।

4. ऐसा कैमरा सिस्टम?

कुछ रेंडर्स में कैमरा सिस्टम को भी हाईलाइट किया गया है। लाइक्स देखें तो Razr Fold में Sony LYTIA-जैसा मेन सेंसर और OIS सपोर्ट जैसी सुविधाएं हो सकती हैं, जो मोबाइल फोटोग्राफी को और बेहतर बनाएंगी।

5. AI फीचर्स और परफॉर्मेंस

लीक टीजर डाटा में यह भी इशारा है कि Razr Fold में AI-एनेबले फीचर्स, तेज डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और boundary-breaking कैमरा सिस्टम देखने को मिल सकता है हालांकि Motorola ने अभी तक आधिकारिक स्पेसिफ़िकेशन शेयर नहीं किए हैं।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! ₹225 वाला Plan हुआ और पावरफुल अब 2.5GB नहीं पूरे 3GB रोज मिलेगा डेटा
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Motorola

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।