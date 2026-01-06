Motorola ला रहा किताब की तरह खुलने वाला फोन, धांसू कैमरा, Stylus से लैस; पहले लुक ने सबको चौंकाया

संक्षेप: Motorola के पहले book-style foldable फोन “Razr Fold” के लीक रेंडर्स सामने आए हैं, जो Stylus सपोर्ट, बड़े स्क्रीन और मल्टी-टास्किंग-फ्रेंडली डिज़ाइन के साथ जल्द लॉन्च होने वाले हैं। यह Galaxy Z Fold जैसे बड़े फोल्डेबल्स को टक्कर देगा।

Jan 06, 2026 11:50 am IST

Motorola Razr ब्रांड के तहत क्लैमशेल-स्टाइल फोल्डेबल फोन बनाती आई है, अब कंपनी एक बड़ी स्क्रीन, किताब की तरह खुलने वाला फोल्डेबल फोन पेश करने की तैयारी में है। नए लीक रेंडर्स में यह फोन पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है, और खास बात यह है कि इसमें Stylus सपोर्ट भी मिलता दिख रहा है यानी आप स्क्रीन पर उंगली के अलावा पेन्सिल/पेन से लिख, ड्रॉ और नोट्स ले सकते हैं।

लीक किए गए रेंडर्स बताते हैं कि Razr Fold में एक लंबा आउटर डिस्प्ले और एक बड़ा इनर फोल्डेबल स्क्रीन होगा, जो multitasking और पढ़ने में काम आएगा। Stylus सपोर्ट, जिसे Motorola “Moto Pen Ultra” नाम दे सकता है, इस फोन को बाक़ी फोल्डेबल्स जैसे Samsung Galaxy Z Fold 7 से अलग बनाता है।

जानें Motorola Razr Fold में क्या नया देखने को मिलेगा 1. पहला “Book-Style” Foldable Motorola का Razr Fold कंपनी का पहला ऐसा फोन होगा जो किताब की तरह खुलने वाला (book-style) फोल्डेबल है। अब तक Motorola की Razr सीरीज़ उल्टा-फोल्डिंग फ्लिप डिज़ाइन के लिए जानी जाती थी, जैसे Samsung Galaxy Z Flip, लेकिन Razr Fold Samsung Galaxy Z Fold जैसी बड़ी स्क्रीन वाले फोन की कैटेगरी में आएगा।

2. Stylus Support Moto Pen Ultra Razr Fold का सबसे बड़ा खास फीचर है Stylus Support। इसके लीक रेंडर्स में साफ दिख रहा है कि फोन में पेन्सिल/stylus से इनपुट का विकल्प होगा, और इसे Moto Pen Ultra कहा जा सकता है।

3. डिज़ाइन और फ़िनिश लीक रेंडर्स में Razr Fold के दो रंग और फ़िनिश दिखाई दिए हैं एक ब्लैक (carbon fibre-style) और एक लाइट-ब्राइट (faux leather)। यह डिज़ाइन Motorola के आने वाले Signature सीरीज की तरह दिखता है, लेकिन बड़ा और अलग-से फोल्डेबल लेवल पर। फोन के बैक पर लैग-अलाइन कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें तीन कैमरा लेंस और LED फ्लैश शामिल हैं।

4. ऐसा कैमरा सिस्टम? कुछ रेंडर्स में कैमरा सिस्टम को भी हाईलाइट किया गया है। लाइक्स देखें तो Razr Fold में Sony LYTIA-जैसा मेन सेंसर और OIS सपोर्ट जैसी सुविधाएं हो सकती हैं, जो मोबाइल फोटोग्राफी को और बेहतर बनाएंगी।