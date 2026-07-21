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9 JBL स्पीकर, 10200mAh बैटरी, 12 इंच की स्क्रीन, थिएटर जैसे साउंड वाला Motorola का नया Pad 31 जुलाई को मारेगा एंट्री

By Himani Gupta
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Motorola का नया Moto Pad 70 Groove भारत में 31 जुलाई लॉन्च होने वाला है। इस टैबलेट में 12.1-इंच 120Hz डिस्प्ले, 9 JBL स्पीकर, 10200mAh बैटरी, Moto Pen सपोर्ट और AI फीचर्स मिलने वाले हैं।

9 JBL स्पीकर, 10200mAh बैटरी, 12 इंच की स्क्रीन, थिएटर जैसे साउंड वाला Motorola का नया Pad 31 जुलाई को मारेगा एंट्री

Motorola ने कन्फर्म कर दिया है तो वो इस महीने के आखिर में Moto Pad 70 Groove को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस टैबलेट के कई अहम फीचर्स की पुष्टि कर दी है। Moto Pad 70 Groove की सबसे बड़ी खासियत इसका 9-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम होगा। इसके साथ 12.1 इंच का 120Hz डिस्प्ले, बड़ी 10,200mAh बैटरी और Moto Pen सपोर्ट भी मिलेगा। आइए जानते हैं लॉन्च डेट, फीचर्स और इससे जुड़ी सभी अहम डिटेल्स।

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भारत में कब होगा लॉन्च?

Motorola ने पुष्टि की है कि Moto Pad 70 Groove भारत में 31 जुलाई को लॉन्च होगा। लॉन्च के बाद इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फ्लिपकार्ट और अन्य रिटेल चैनलों के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी ने अभी कीमत का खुलासा नहीं किया है।

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Moto Pad 70 Groove में मिलेगा थिएटर जैसा साउंड

Moto Pad 70 Groove के खास फीचर्स (लीक)

टैबलेट में 12.1 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इससे स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का अनुभव ज्यादा स्मूद रहेगा। बड़ी स्क्रीन ऑनलाइन पढ़ाई, डॉक्यूमेंट एडिटिंग और OTT कंटेंट देखने वालों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है।

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Moto Pad 70 Groove की सबसे बड़ी खासियत इसका 9-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम है। आमतौर पर टैबलेट में 2 या 4 स्पीकर मिलते हैं, लेकिन Motorola इस डिवाइस में 9 स्पीकर दे रहा है। इससे मूवी, म्यूजिक और गेमिंग के दौरान ज्यादा दमदार और इमर्सिव ऑडियो अनुभव मिलने की उम्मीद है।

टैबलेट में 10,200mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी। बड़ी बैटरी होने की वजह से यूजर्स लंबे समय तक वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लास, ऑफिस वर्क और गेमिंग कर सकेंगे। बार-बार चार्जिंग की जरूरत भी कम पड़ेगी।

Moto Pad 70 Groove में Moto Pen का सपोर्ट मिलेगा। इससे यूजर्स नोट्स बना सकेंगे, ड्रॉइंग कर सकेंगे और डॉक्यूमेंट्स पर आसानी से काम कर पाएंगे। Motorola अपने नए डिवाइस में Moto AI से जुड़े फीचर्स भी दे सकता है, जिससे नोट्स, कंटेंट और प्रोडक्टिविटी से जुड़े कई काम आसान हो सकते हैं।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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