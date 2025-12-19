Hindustan Hindi News
motorola finally rollouts android 16 update for moto razr 50 ultra check whats new
खुशखबरी: Motorola के इस पुराने फोन में आया Android 16, चेक करें आपको मिला या नहीं

खुशखबरी: Motorola के इस पुराने फोन में आया Android 16, चेक करें आपको मिला या नहीं

संक्षेप:

अगर आप भी Motorola का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। मोटोरोला ने अपने एक पुराने फोन के लिए लेटेस्ट एंड्रॉयड अपडेट जारी कर दिया है। दरअसल, लंबे इंतजार के बाद, प्रीमियम रेजर लाइनअप को एंड्रॉयड 16 अपडेट मिल रहा है, जिसकी शुरुआत Razr 50 Ultra से हुई है।

Dec 19, 2025 04:26 pm IST
और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.9 inches Display Size

₹89990

और जाने

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
amazon-logo

₹85999

₹93999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
flipkart-logo

₹72498

₹76999

खरीदिये

discount

13% OFF

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro

  • checkMoonstone
  • check16 GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹96200

₹109999

खरीदिये

discount

18% OFF

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
flipkart-logo

₹89999

₹109999

खरीदिये

एंड्रॉयड ब्रांड आमतौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट पहले हाई-एंड डिवाइस के लिए रोलआउट करते हैं, उसके बाद इसे मिड-रेंज और लोअर-एंड मॉडल तक पहुंचाते हैं। हालांकि, मोटोरोला के साथ, यह पूरी तरह से अलग कहानी है। ब्रांड ने एंड्रॉयड 16 रोलआउट की शुरुआत एज सीरीज के फोन से की, और बाद में इसे ज्यादा किफायती मोटो जी लाइनअप तक बढ़ाया। अगर आप भी Motorola का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। मोटोरोला ने अपने एक पुराने फोन के लिए लेटेस्ट एंड्रॉयड अपडेट जारी कर दिया है। दरअसल, लंबे इंतजार के बाद, प्रीमियम रेजर लाइनअप को एंड्रॉयड 16 अपडेट मिल रहा है, जिसकी शुरुआत Razr 50 Ultra से हुई है। भारत में इस फोन को जुलाई 2024 में लॉन्च किया गया था।

फिलहाल इस देश के यूजर्स को मिला अपडेट

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, एक रेडिट यूजर का दावा है कि Razr 50 Ultra के लिए स्टेबल Android 16 अपडेट अब जापान में उपलब्ध है, जैसा कि Ytechb के लोगों ने देखा है। अभी के लिए, ऐसा लगता है कि यह सिर्फ जापान में रोलआउट हो रहा है। हालांकि, इसे बाकी जगहों पर पहुंचने में कुछ ही दिन लगेंगे। अगर आप दुनिया में कहीं भी Razr 50 Ultra इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सेटिंग्स ऐप में सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन से मैन्युअली अपडेट चेक करना न भूलें।

ये भी पढ़ें:नए साल में घर लाएं 65 inch TV, आधी से कम कीमत में मिल रहे ये पांच मॉडल; लिस्ट

फोन में मिलेगा एक और बड़ा एंड्रॉयड अपग्रेड

दरअसल, Android 16 मोटो रेजर 50 अल्ट्रा के लिए दूसरा बड़ा एंड्रॉयड अपग्रेड है। मोटोरोला ने इस डिवाइस के लिए तीन बड़े अपग्रेड का वादा किया है, यानी इसे Android 17 का एक और ओएस अपग्रेड मिलेगा। हालांकि, इसे कम से कम 2028 के मध्य तक सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे।

रेजर 50 अल्ट्रा के लिए एंड्रॉयड 16 में क्या नया है?

हालांकि, यह एक बड़ा अपग्रेड है, लेकिन आपको ज्यादा विजुअल बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी, इसमें कई काम के बदलाव और सुधार हैं जो आपको पसंद आ सकते हैं, जिसमें नया नोटिफिकेशन कूलडाउन फीचर भी शामिल है। यह फीचर यूजर्स को तब परेशान होने से बचाता है जब कोई ऐप कम समय में बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन भेजता है, क्योंकि यह उसी ऐप से आने वाले नोटिफिकेशन की वॉल्यूम कम कर देता है।

सेटिंग्स ऐप में अब कस्टम मोड्स भी हैं, जिससे यूजर्स अलग-अलग एक्टिविटीज के हिसाब से प्रोफाइल बना सकते हैं। इस अपडेट में एक फ्लैश नोटिफिकेशन फीचर भी आया है, जिसे कॉल और नोटिफिकेशन आने पर कैमरा या स्क्रीन को फ्लैश करने के लिए सेट किया जा सकता है।

इसके अलावा, इस अपडेट में एडवांस्ड प्रोटेक्शन पेश किया गया है - यह सिक्योरिटी फीचर्स का एक सेट है जिसे डिवाइस को अलग-अलग सिक्योरिटी खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही, यह ब्लूटूथ एलई ऑडियो डिवाइस, वाई-फाई कनेक्शन और डिवाइस की स्टेबिलिटी के साथ कम्पैटिबिलिटी में भी सुधार लाता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
