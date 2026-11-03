₹12999 में घर ले आएं Motorola फोन, Signature से लेकर Edge सीरीज तक सस्ते हुए ये मॉडल
Motorola Signature, Edge 70 सीरीज और Moto G सीरीज के स्मार्टफोन पर Flipkart Big Billion Days Sale में छूट मिल रही है। यानी नया मोटोरोला फोन खरीदने का यह अच्छा मौका है।
फेस्टिव सीजन में नया स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों के लिए Motorola ने खास ऑफर्स पेश किए हैं। कंपनी अपने प्रीमियम सेगमेंट से लेकर बजट सेगमेंट तक के कई स्मार्टफोन पर छूट दे रही है और इसका फायदा Flipkart पर मिलेगा। इस सेल में Motorola Signature, Edge 70 सीरीज और Moto G सीरीज के स्मार्टफोन शामिल हैं। ऑफर्स के तहत फोन की शुरुआती कीमत 12,999 रुपये रखी गई है। आइए जानते हैं किस स्मार्टफोन का कौन सा वेरिएंट कितनी कीमत में मिल रहा है।
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21% OFF
Motorola Signature 5G
- Pantone Martini Olive
- 12GB/16GB RAM
- 256GB/512GB/1TB Storage
₹58890₹74999
खरीदिये
Motorola Signature और Edge 70 सीरीज पर ऑफर
Motorola के प्रीमियम स्मार्टफोन Signature के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 57,249 रुपये है। वहीं, 16GB रैम और 512GB स्टोरेज मॉडल 62,249 रुपये में मिल रहा है। इसके 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 67,249 रुपये है।
Edge 70 सीरीज की बात करें तो Motorola Edge 70 Max के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 51,999 रुपये है। इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल के लिए 56,999 रुपये खर्च करने होंगे। Motorola Edge 70 Pro+ का 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 44,999 रुपये में उपलब्ध है। वहीं, Edge 70 Pro के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 36,999 रुपये और 12GB रैम वाले वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये है।
Motorola Edge 70 Fusion के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 29,749 रुपये है। इसके 8GB + 256GB मॉडल की कीमत 31,749 रुपये, 12GB + 256GB मॉडल की कीमत 32,999 रुपये और 12GB + 512GB मॉडल की कीमत 34,999 रुपये है।
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Moto G सीरीज के फोन भी सस्ते
बजट स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए Moto G सीरीज के कई मॉडल पर भी ऑफर हैं। Moto G Max के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है। इसका 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल 21,499 रुपये में मिल रहा है। Moto G77 Power के 4GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये और 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 25,749 रुपये है।
Moto G37 Power के 4GB + 64GB मॉडल की कीमत 15,499 रुपये, 4GB + 128GB मॉडल की कीमत 17,999 रुपये और 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 22,999 रुपये है। वहीं, Moto G37 का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट 14,499 रुपये में उपलब्ध है। सबसे कम कीमत वाला विकल्प Moto G06 Power है। इसके 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट को 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
हालांकि, अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट की उपलब्धता स्टॉक पर डिपेंड करेगी। खरीदारी से पहले बैंक डिस्काउंट, प्रीपेड ऑफर और एक्सचेंज बेनेफिट जैसी शर्तें जरूर चेक कर लें।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।