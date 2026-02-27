Hindustan Hindi News
Motorola यूजर्स की लग गई लॉटरी! Android 17 अपडेट सबसे पहले इन फोन्स में

Feb 27, 2026 03:09 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Motorola ने Android 17 Beta Program को कई नए स्मार्टफोन्स तक बढ़ा दिया है, जिसमें भारत के यूजर्स भी शामिल हैं। चुने हुए डिवाइस यूजर्स अब नए Android फीचर्स का एक्सपीरियंस आधिकारिक लॉन्च से पहले कर सकेंगे।

Motorola यूजर्स की लग गई लॉटरी! Android 17 अपडेट सबसे पहले इन फोन्स में

टेक कंपनी Motorola अब स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में अपनी इमेज बदलने की कोशिश करता नजर आ रहा है। कंपनी ने हाल ही में Android 17 Beta Program की शुरुआत कर टेक इंडस्ट्री का ध्यान खींचा था और अब इसे और ज्यादा स्मार्टफोन्स तक बढ़ाया गया है। इस कदम से साफ है कि Motorola अब यूजर्स को तेजी से नए Android अपडेट देने पर काम कर रहा है।

इन Motorola स्मार्टफोन्स को मिला Android 17 Beta का सपोर्ट

शुरुआत में Android 17 Beta Program को Motorola Edge 2025, Moto G57 और Moto G57 Power के लिए जारी किया गया था। अब कंपनी ने कई नए डिवाइसेज को भी इसमें शामिल कर लिया है।

  • Motorola Edge 70 – भारत, LATAM, EMEA और ब्राजील
  • Motorola Edge 70 Fusion – ब्राजील
  • Motorola Edge 60 – EMEA, भारत और ब्राजील
  • Motorola Edge 60 Fusion – EMEA, भारत और ब्राजील
  • Moto G86 – EMEA और ब्राजील
  • Moto G86 Power – EMEA और भारत

ये भी पढ़ें:AI से घर बैठे करो हजारों रुपये की कमाई, क्या आपको पता हैं ये 7 तरीके?

यहां EMEA का मतलब Europe, Middle East और Africa से है, जबकि LATAM लैटिन अमेरिका के देशों को दिखाता है। भारत के यूजर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि Edge 60, Edge 60 Fusion, Edge 70 और Moto G86 Power जैसे मॉडल्स इस बीटा प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं।

ऐसे बीटा प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं आप

अगर आपके पास इन स्मार्टफोन्स में से कोई डिवाइस मौजूद है, तो आप Android 17 के नए फीचर्स को आधिकारिक रिलीज से पहले टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को Motorola Community वेबसाइट पर अकाउंट बनाना होगा और अपनी प्रोफाइल में फोन का IMEI या Serial Number अपडेट करना होगा। इसके बाद Motorola Feedback Network (MFN) के जरिए बीटा टेस्टिंग के लिए अप्लाई किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:AI की वजह से खत्म हो सकती हैं ये 10 नौकरियां, आपकी भी लिस्ट में तो नहीं?

बीटा प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी यूजर्स को ईमेल की मदद से जानकारी भेजती है। ऐप्लिकेशन एक्सेप्ट होने पर फोन में OTA अपडेट जारी किया जाता है, जिसे Settings में जाकर System Updates सेक्शन से डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि अपडेट मिलने के बाद भी समय-समय पर मैन्युअली अपडेट चेक करना जरूरी होता है।

Android 17 अपडेट के साथ यूजर्स को कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें Material 3 Expressive डिजाइन इंप्रूवमेंट्स, बेहतर Live Notifications सिस्टम और नया Desktop Mode शामिल हो सकता है, जिससे फोन को कंप्यूटर जैसी फंक्शनैलिटी के साथ इस्तेमाल करना आसान होगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में भी बड़े सुधार की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:मार्च में लॉन्च हो रहे हैं ये नए फोन! Apple, Nothing और Motorola सब लिस्ट में
Pranesh Tiwari

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

