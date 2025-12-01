मोटोरोला का नया फोन, लॉन्च से पहले सामने आई बड़ी जानकारी, जबर्दस्त है कैमरा और प्रोसेसर
मोटोरोला एज 70 अल्ट्रा के बारे में टिपस्टर ने बड़ी जानकारी दी है। लीक के अनुसार मोटोरोला का यह फोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर से लैस होगा। फोन 16जीबी रैम के साथ आएगा। फोन में आपको कनेक्टिविटी के भी अडवांस्ड ऑप्शन दिखेंगे।
मोटोरोला अपना नया फ्लैगशिर फोन लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस फोन का नाम Motorola Edge 70 Ultra है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है। इसी बीच टिपस्टर इवान ब्लास ने इस फोन के बारे में कुछ जानकारियों को शेयर करके यूजर की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। टिपस्टर की मानें, तो फोन को कोडनेम Urus है। यह फोन हाल में लॉन्च हुए स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 पर काम करेगा। यह पिछले बेंचमार्क रिजल्ट से मेल खाता है, जिसमें इस प्रोसेसर के बारे में कहा गया था कि यह मोटोरोला के मॉडल नंबर XT2603-1 के साथ ऑफर किया जाएगा।
बीते कुछ सालों में आने वाला पहला नॉन-फोल्डिंग अल्ट्रा फोन
कंपनी ने एज 60 अल्ट्रा को लॉन्च नहीं किया। ऐसे में एज 70 अल्ट्रा मोटोरोला का बीते कुछ सालों में आने वाला पहला नॉन-फोल्डिंग अल्ट्रा फोन है। माना जा रहा है कि यह फोन एज 70 के रेग्युलर मॉडस से ऊपर और रेजर अल्ट्रा 2026 से नीचे होगा। स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर की बात करें, तो इसे 3nm प्रोसेस पर बनाया गया है। इसमें Oryon CPU के साथ 3.8GHz पर क्लॉक्ड दो कोर और 3.32GHz पर क्लॉक्ड 6 कोर दिए गए हैं।
डेली टास्क, मल्टीटास्किंग और हेवी वर्कलोड को संभालने में माहिर
क्वालकॉम का कहना है कि यह प्रोसेसर डेली टास्क, मल्टीटास्किंग और हेवी वर्कलोड को संभालने में स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 से बेहतर है। बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें अपडेटेड अड्रीनो GPU दिया गया है। साथ ही इसमें दिया गया Hexagon NPU ऑन-डिवाइस एआई फीचर्स में और सुधार लाता है। कनेक्टिविटी के लिए कंपनी इसमें 5G के साथ mmWave और sub-6 GHz बैंड्स, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6.0, UWB और NavIC देने वाली है।
16जीबी रैम और कैमरा भी शानदार
फोन का कैमरा भी शानदार होने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार कैमरा सपोर्ट में ट्रिपल 20-बिट पाइपलाइन्स, बड़ा फोटो कैप्चर, 4K हाई फ्रेम रेट रिकॉर्डिंग, 8K प्लेबैक और मॉडर्न HDR शामिल है। अफवाहों के अनुसार कंपनी इस फोन में 16जीबी रैम और ऐंड्रॉयड 16 ओएस देने वाली है। फोन का OLED डिस्प्ले 1.5K रेजॉलूशन के साथ आएगा। डिवाइस के रियर कैमरा सेटअप में आपको पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस भी देखने को मिलेगा। बेंचमार्ट टेस्ट में इसे सिंगर कोर के लिए 2636 और मल्टी-कोर के लिए 7475 पॉइंट मिले हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।