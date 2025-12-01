मोटोरोला का नया फोन, लॉन्च से पहले सामने आई बड़ी जानकारी, जबर्दस्त है कैमरा और प्रोसेसर

संक्षेप: मोटोरोला एज 70 अल्ट्रा के बारे में टिपस्टर ने बड़ी जानकारी दी है। लीक के अनुसार मोटोरोला का यह फोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर से लैस होगा। फोन 16जीबी रैम के साथ आएगा। फोन में आपको कनेक्टिविटी के भी अडवांस्ड ऑप्शन दिखेंगे।

Mon, 1 Dec 2025 07:18 AM

मोटोरोला अपना नया फ्लैगशिर फोन लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस फोन का नाम Motorola Edge 70 Ultra है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है। इसी बीच टिपस्टर इवान ब्लास ने इस फोन के बारे में कुछ जानकारियों को शेयर करके यूजर की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। टिपस्टर की मानें, तो फोन को कोडनेम Urus है। यह फोन हाल में लॉन्च हुए स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 पर काम करेगा। यह पिछले बेंचमार्क रिजल्ट से मेल खाता है, जिसमें इस प्रोसेसर के बारे में कहा गया था कि यह मोटोरोला के मॉडल नंबर XT2603-1 के साथ ऑफर किया जाएगा।

बीते कुछ सालों में आने वाला पहला नॉन-फोल्डिंग अल्ट्रा फोन कंपनी ने एज 60 अल्ट्रा को लॉन्च नहीं किया। ऐसे में एज 70 अल्ट्रा मोटोरोला का बीते कुछ सालों में आने वाला पहला नॉन-फोल्डिंग अल्ट्रा फोन है। माना जा रहा है कि यह फोन एज 70 के रेग्युलर मॉडस से ऊपर और रेजर अल्ट्रा 2026 से नीचे होगा। स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर की बात करें, तो इसे 3nm प्रोसेस पर बनाया गया है। इसमें Oryon CPU के साथ 3.8GHz पर क्लॉक्ड दो कोर और 3.32GHz पर क्लॉक्ड 6 कोर दिए गए हैं।

डेली टास्क, मल्टीटास्किंग और हेवी वर्कलोड को संभालने में माहिर क्वालकॉम का कहना है कि यह प्रोसेसर डेली टास्क, मल्टीटास्किंग और हेवी वर्कलोड को संभालने में स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 से बेहतर है। बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें अपडेटेड अड्रीनो GPU दिया गया है। साथ ही इसमें दिया गया Hexagon NPU ऑन-डिवाइस एआई फीचर्स में और सुधार लाता है। कनेक्टिविटी के लिए कंपनी इसमें 5G के साथ mmWave और sub-6 GHz बैंड्स, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6.0, UWB और NavIC देने वाली है।