पहली नजर में पसंद आ जाएगा मोटोरोला का नया फोन, फर्स्ट लुक में दिखा धांसू डिजाइन

मोटोरोला का नया फोन आने वाला है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Motorola Edge 70 Ultra है। फोन की ऑफिशियल लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है। इसी बीच ऐंड्रॉयड हेडलाइन्स ने लॉन्च से पहले ही इस फोन के फर्स्ट लुक को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। फर्स्ट लुक के अनुसार मोटोरोला एज 70 अल्ट्रा का डिजाइन मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा से अलग है। फोन के फर्स्ट लुक में इसके दो कलर वेरिएंट को दिखाया गया है। रेंडर में दिखाए गए कलर का ऑफिशियल नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन दिखने में ये डार्क ब्लू और ऑलिव हैं।

बैक पैनल पर अलग मटीरियल का यूज फोन के बैक पैनल पर कंपनी कुछ अलग मटीरियल ऑफर करने वाली है क्योंकि यह दिखने में मोटोरोला एज 70 से अलग है। मोटोरोला एज 70 को कंपनी ने अक्टूबर के आखिरी में लॉन्च किया था, ईको लेदर बैकप्लेट के साथ आता है। माना जा रहा है कि फोन का बैकप्लेट ग्लास या मेटल से बेहतर ग्रिप ऑफर करने वाला हो सकता है। शेयर किए गए रेंडर्स को देख के यह भी कहा जा सकता है कि कंपनी ने लोगो के लिए अलग कलर्स का यूज किया है।

ट्रिपल कैमरा के साथ मिल सकता है फ्लैट डिस्प्ले बैक पैनल पर टॉप-लेफ्ट कॉर्नल में कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसमें तीन कैमरे के साथ एलईडी सर्कल के लिए चौथा सर्किल मौजूद है। माना जा रहा है कि इसमें कंपनी मेन कैमरा के साथ एक अल्ट्रावाइड ऐंगल और एक पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा दे सकती है। फोन का पॉवर/लॉक और वॉल्यूम रॉकर बटन राइट-साइड में है। वहीं, फोन के लेफ्ट में आपको एआई के लिए एक एक्सट्रा फिजिकल बटन देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार मोटोरोला के इस फोन का फ्रेम ऐल्युमिनियम का हो सकता है। रेंडर्स से फोन के डिस्प्ले के बारे कुछ पता नहीं चल रहा है। हालांकि, माना जा रहा है कि कंपनी का यह फोन फ्लैट डिस्प्ले के साथ आ सकता है।