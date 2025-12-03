Hindustan Hindi News
motorola edge 70 ultra first look appears in official renders ahead of launch
पहली नजर में पसंद आ जाएगा मोटोरोला का नया फोन, फर्स्ट लुक में दिखा धांसू डिजाइन

पहली नजर में पसंद आ जाएगा मोटोरोला का नया फोन, फर्स्ट लुक में दिखा धांसू डिजाइन

संक्षेप:

मोटोरोला एज 70 अल्ट्रा का फर्स्ट लुक लॉन्च से पहले सामने आ गया है। फर्स्ट लुक के अनुसार मोटोरोला एज 70 अल्ट्रा का डिजाइन मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा से अलग है। फोन के फर्स्ट लुक में इसके दो कलर वेरिएंट को दिखाया गया है।

Wed, 3 Dec 2025 07:36 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
मोटोरोला का नया फोन आने वाला है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Motorola Edge 70 Ultra है। फोन की ऑफिशियल लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है। इसी बीच ऐंड्रॉयड हेडलाइन्स ने लॉन्च से पहले ही इस फोन के फर्स्ट लुक को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। फर्स्ट लुक के अनुसार मोटोरोला एज 70 अल्ट्रा का डिजाइन मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा से अलग है। फोन के फर्स्ट लुक में इसके दो कलर वेरिएंट को दिखाया गया है। रेंडर में दिखाए गए कलर का ऑफिशियल नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन दिखने में ये डार्क ब्लू और ऑलिव हैं।

बैक पैनल पर अलग मटीरियल का यूज

फोन के बैक पैनल पर कंपनी कुछ अलग मटीरियल ऑफर करने वाली है क्योंकि यह दिखने में मोटोरोला एज 70 से अलग है। मोटोरोला एज 70 को कंपनी ने अक्टूबर के आखिरी में लॉन्च किया था, ईको लेदर बैकप्लेट के साथ आता है। माना जा रहा है कि फोन का बैकप्लेट ग्लास या मेटल से बेहतर ग्रिप ऑफर करने वाला हो सकता है। शेयर किए गए रेंडर्स को देख के यह भी कहा जा सकता है कि कंपनी ने लोगो के लिए अलग कलर्स का यूज किया है।

Photo: Android Headlines

ट्रिपल कैमरा के साथ मिल सकता है फ्लैट डिस्प्ले

बैक पैनल पर टॉप-लेफ्ट कॉर्नल में कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसमें तीन कैमरे के साथ एलईडी सर्कल के लिए चौथा सर्किल मौजूद है। माना जा रहा है कि इसमें कंपनी मेन कैमरा के साथ एक अल्ट्रावाइड ऐंगल और एक पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा दे सकती है। फोन का पॉवर/लॉक और वॉल्यूम रॉकर बटन राइट-साइड में है। वहीं, फोन के लेफ्ट में आपको एआई के लिए एक एक्सट्रा फिजिकल बटन देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार मोटोरोला के इस फोन का फ्रेम ऐल्युमिनियम का हो सकता है। रेंडर्स से फोन के डिस्प्ले के बारे कुछ पता नहीं चल रहा है। हालांकि, माना जा रहा है कि कंपनी का यह फोन फ्लैट डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

ये भी पढ़ें:वनप्लस के फोन पर ₹4 हजार की छूट, 6 महीने फ्री में देखें फिल्म और वेब सीरीज

इस प्रोसेसर के साथ आ सकता है फोन

फोन गीकबेंच पर भी लिस्ट हो चुका है। गीकबेंच के सिंगल-कोर टेस्ट में इसे 2636 पॉइंट और मल्टी-कोर टेस्ट में 7475 पॉइंट मिले हैं। फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर से लैस हो सकता है। गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार फोन 16जीबी रैम और ऐंड्रॉयड 16 ओएस से लैस होगा। इस डिवाइस में कंपनी 6.7 से 6.8 इंच की साइज वाला डिस्प्ले ऑफर कर सकती है, जो 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
