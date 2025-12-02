Motorola का बेहद स्पेशल फोन, बैक पैनल पर लगे हैं 14 असली क्रिस्टल, सेल्फी कैमरा 50MP का

संक्षेप: Motorola Edge 70 का Swarovski Edition लाने की तैयारी कर रहा है। एक टिप्सटर ने इस फोन के मार्केटिंग पोस्टर को शेयर किया है। फोन का रियर पैनल वीगन लेदर से कवर्ड है और इसमें Swarovski के 14 असली क्रिस्टल लगे हैं।

Tue, 2 Dec 2025 07:36 AM

मोटोरोला फैन्स के लिए गुड न्यूज है। कंपनी अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Motorola Edge 70 का Swarovski Edition लाने की तैयारी कर रही है। इस स्पेशल एडिशन की लॉन्च डेट अभी कन्फर्म नहीं की गई है। इसी बीच टिप्सटर Evan Blass ने इस फोन के मार्केटिंग पोस्टर को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। पोस्टर में इस क्रिस्टल वाले फोन का पैंटोन 'Cloud Dancer' वेरिएंट दिखाया गया है।

यह क्रीमी और सॉफ्ट वाइट शेड साल 2026 के लिए पैंटोन का ऑफिशियल कलर हो सकता है। फोन का रियर पैनल वीगन लेदर से कवर्ड है और इसमें Swarovski के 14 असली क्रिस्टल लगे हैं। फोन के इस स्पेशल एडिशन में ऑफर किए जाने वाले फीचर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

मोटोरोला एज 70 के फीचर और स्पेसिफिकेशन फोन में कंपनी 6.7 इंच का 1.5K 10-bit pOLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 7i डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी मिलेगा। फोन 12जीबी LPDDR5x रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी अड्रीनो 722 जीपीयू के साथ स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 दे रही है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन OIS लेंस के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए भी फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है। फोन का पावर देने के लिए इसमें 4800mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 68 वॉट की टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर काम करता है।

मिलिट्री ग्रेड MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी वाला यह फोन IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें कंपनी 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4GHz/5GHz), ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, यूएसबी टाइप-C और एनएफसी पोर्ट जैसे ऑप्शन दे रही है। दमदार साउंड के लिए फोन में स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऐटमॉस दिया गया है।