Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Motorola Edge 70 Special Edition Launched with 14 diamonds 50MP camera military grade phone Gorilla Glass 7i protection
उड़ जाएंगे होश! Motorola लाया 14 हीरों से जड़ा Edge 70, तीन DSLR कैमरा, मिलिट्री ग्रेड फोन

उड़ जाएंगे होश! Motorola लाया 14 हीरों से जड़ा Edge 70, तीन DSLR कैमरा, मिलिट्री ग्रेड फोन

संक्षेप:

Motorola Edge 70 Special Edition अब सिर्फ स्मार्टफोन नहीं एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है। फोन के पीछे 14 असली क्रिस्टल मोबाइल इतना खूबसूरत बनाती है। इसमें 12GB रैम और 512GB स्टोरेज, गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है। जानें कीमत और फीचर्स:

Dec 05, 2025 12:38 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Motorola Edge 70 Special Edition: मोटोरोला ने पैनटोन और स्वारोवस्की के साथ मिलकर एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। यह फोन Motorola Edge 70 का स्पेशल एडिशन है। इस मॉडल में पैनटोन के कलर ऑफ द ईयर 2026, क्लाउड डांसर को डिवाइस के लिए एक नए फ़िनिश के रूप में पेश किया गया है। बैक पैनल पर स्वारोवस्की क्रिस्टल जोड़कर, कंपनी इस संस्करण को अधिक स्टाइलिश ऑप्शन के रूप में पेश कर रही है। फोन के बैक पैनल में स्वारोवस्की क्रिस्टल लगे हुए हैं, जो इस संस्करण को मोटोरोला के डिजाइन-केंद्रित ब्रिलियंट कलेक्शन का हिस्सा बनाते हैं।

14 असली क्रिस्टल और विगन-लेदर बैक

Motorola Edge 70 फोन के बैक पैनल को पारंपरिक प्लास्टिक या ग्लास से हटकर विगन-लेदर (vegan leather) से बनाया गया है, और उस पर 14 असली क्रिस्टल जड़े गये हैं। ये क्रिस्टल इसे सामान्य स्मार्टफोन से अलग, एक लक्ज़री एक्सेसरी जैसा लुक देते हैं।

ये भी पढ़ें:सिर्फ मोबाइल नंबर से आपका घर ढूंढ लेगा कोई भी, इस साइट ने उड़ा दीं धज्जियां

Motorola Edge 70 स्पेशल एडिशन की कीमत

मोटोरोला ने एज 70 को सबसे पहले नवंबर 2025 में तीन पैनटोन रंगों में लॉन्च किया था। ये रंग थे गैजेट ग्रे, लिली पैड और ब्रॉन्ज़ ग्रीन। यूके में, इस फोन की कीमत GBP 700 (लगभग 80,000 रुपये) है। कुछ अन्य यूरोपीय देशों में, इसकी शुरुआती कीमत EUR 799 (लगभग 81,000 रुपये) है।

Motorola Edge 70 स्पेशल एडिशन के फीचर्स

इस स्पेशल एडिशन में मोटोरोला एज 70 का हार्डवेयर बरकरार है। इसमें 6.67-इंच का pOLED डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 1220×2712 पिक्सल, 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट, 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है। यह स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट पर चलता है, जिसमें 12GB रैम और 512GB स्टोरेज है। हैंडसेट एंड्रॉयड 16 आधारित हैलो यूआई के साथ आता है। मोटो एआई फीचर्स भी शामिल हैं।

मोटोरोला एज 70 के रियर कैमरा सेटअप में OIS के साथ 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 3-इन-1 लाइट सेंसर वाला 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है, साथ ही 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर भी है। फोन में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं। इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक शामिल है। मोटोरोला एज 70 में 4,800mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है जो 68W वायर्ड चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमीनियम फ्रेम है और इसे MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त है। यह धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 और IP69 रेटिंग मिली हुई है।

ये भी पढ़ें:Flipkart SALE में मचेगी लूट: ₹6199 में घर लाएं 4K डिस्प्ले, गदर साउंड वाले TV
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है।
