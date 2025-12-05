उड़ जाएंगे होश! Motorola लाया 14 हीरों से जड़ा Edge 70, तीन DSLR कैमरा, मिलिट्री ग्रेड फोन
Motorola Edge 70 Special Edition अब सिर्फ स्मार्टफोन नहीं एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है। फोन के पीछे 14 असली क्रिस्टल मोबाइल इतना खूबसूरत बनाती है। इसमें 12GB रैम और 512GB स्टोरेज, गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है। जानें कीमत और फीचर्स:
Motorola Edge 70 Special Edition: मोटोरोला ने पैनटोन और स्वारोवस्की के साथ मिलकर एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। यह फोन Motorola Edge 70 का स्पेशल एडिशन है। इस मॉडल में पैनटोन के कलर ऑफ द ईयर 2026, क्लाउड डांसर को डिवाइस के लिए एक नए फ़िनिश के रूप में पेश किया गया है। बैक पैनल पर स्वारोवस्की क्रिस्टल जोड़कर, कंपनी इस संस्करण को अधिक स्टाइलिश ऑप्शन के रूप में पेश कर रही है। फोन के बैक पैनल में स्वारोवस्की क्रिस्टल लगे हुए हैं, जो इस संस्करण को मोटोरोला के डिजाइन-केंद्रित ब्रिलियंट कलेक्शन का हिस्सा बनाते हैं।
14 असली क्रिस्टल और विगन-लेदर बैक
Motorola Edge 70 फोन के बैक पैनल को पारंपरिक प्लास्टिक या ग्लास से हटकर विगन-लेदर (vegan leather) से बनाया गया है, और उस पर 14 असली क्रिस्टल जड़े गये हैं। ये क्रिस्टल इसे सामान्य स्मार्टफोन से अलग, एक लक्ज़री एक्सेसरी जैसा लुक देते हैं।
Motorola Edge 70 स्पेशल एडिशन की कीमत
मोटोरोला ने एज 70 को सबसे पहले नवंबर 2025 में तीन पैनटोन रंगों में लॉन्च किया था। ये रंग थे गैजेट ग्रे, लिली पैड और ब्रॉन्ज़ ग्रीन। यूके में, इस फोन की कीमत GBP 700 (लगभग 80,000 रुपये) है। कुछ अन्य यूरोपीय देशों में, इसकी शुरुआती कीमत EUR 799 (लगभग 81,000 रुपये) है।
Motorola Edge 70 स्पेशल एडिशन के फीचर्स
इस स्पेशल एडिशन में मोटोरोला एज 70 का हार्डवेयर बरकरार है। इसमें 6.67-इंच का pOLED डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 1220×2712 पिक्सल, 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट, 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है। यह स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट पर चलता है, जिसमें 12GB रैम और 512GB स्टोरेज है। हैंडसेट एंड्रॉयड 16 आधारित हैलो यूआई के साथ आता है। मोटो एआई फीचर्स भी शामिल हैं।
मोटोरोला एज 70 के रियर कैमरा सेटअप में OIS के साथ 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 3-इन-1 लाइट सेंसर वाला 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है, साथ ही 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर भी है। फोन में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं। इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक शामिल है। मोटोरोला एज 70 में 4,800mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है जो 68W वायर्ड चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमीनियम फ्रेम है और इसे MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त है। यह धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 और IP69 रेटिंग मिली हुई है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।