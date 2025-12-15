आज लॉन्च होगा चार 50MP कैमरे वाला पेंसिल से पतला Moto Edge 70, कंपनी की साइट पर सामने आए फीचर्स, कीमत भी Leak

संक्षेप: Motorola Edge 70 आज 15 दिसंबर 2025 को भारत में लॉन्च होने वाला है। लेकिन इसके दस्तक देने से पहले ही फोन के सभी फीचर्स और कीमत का खुलासा हो गया है। यह फोन प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में धमाका करेगा। जानें फीचर्स और संभावित कीमत।

Dec 15, 2025 08:50 am IST

Motorola Edge 70 Launch: Motorola Edge 70 आज भारत में 15 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे लॉन्च होने जा रहा है। यह डिवाइस कंपनी की Edge सीरीज का प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन है जिसमें स्लिम बॉडी, पावरफुल चिपसेट और उच्च गुणवत्ता वाला कैमरा देखने को मिलेगा। लॉन्च के बाद इसे Flipkart, आधिकारिक Motorola India स्टोर और ऑफ़लाइन रिटेल चैनल्स के ज़रिए खरीदा जा सकेगा। Motorola Edge 70 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। कैमरा सेटअप में एक ट्रिपल 50MP रियर कैमरा और 50MP का फ्रंट कैमरा शामिल होगा, जिससे फ़ोटोग्राफी और वीडियो अनुकूल अनुभव मिलता है। फोन के लगभग सभी फीचर्स कंपनी की साइट पर सामने आ गए हैं। जानें Motorola Edge 70 की संभावित कीमत:

भारत में Motorola Edge 70 की कीमत (संभावित) भारत में मोटोरोला एज 70 की शुरुआती कीमत 35,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है, जो गैलेक्सी S25 एज और आईफोन एयर की कीमत से आधी से भी कम है। लॉन्च से पहले ही मोटोरोला ने एज 70 के बारे में सभी जानकारियों का खुलासा कर दिया है।

Motorola Edge 70 डिस्प्ले और डिज़ाइन Motorola Edge 70 का डिस्प्ले 6.7-इंच का pOLED पैनल है, जिसका रिज़ॉल्यूशन लगभग 1.5K है और यह 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ smooth visuals देता है। इसके अलावा 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस से यह आउटडोर एक्सपीरियंस को शानदार बनाता है। डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass 7i से प्रोटेक्ट किया गया है, जो रोज़मर्रा की गिरावट और खरोंच से सुरक्षा देता है। डिज़ाइन की बात करें तो फोन के बेज़ल बहुत पतले हैं, और इसके IP68 + IP69 वाटर एवं डस्ट रेज़िस्टेंस की रेटिंग इसे टिकाऊ बनाती है यानी पानी, धूल और हल्की गिरावट से यह बेहतर बचाव करता है। रंग विकल्पों में Pantone Bronze Green, Pantone Gadget Grey और Pantone Lily Pad शामिल हैं, जो प्रीमियम लुक के साथ आकर्षक फिनिश देते हैं।

Motorola Edge 70 के फीचर्स Motorola Edge 70 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आएगा यह 4nm आधारित चिपसेट है जो पावर एफिशिएंसी और मल्टीटास्किंग प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। इसके साथ LPDDR5X RAM और उच्च-स्पीड स्टोरेज विकल्प मिलने की उम्मीद है, जिससे भारी गेमिंग और मल्टी-एप्लीकेशन यूज़ में भी सुचारु अनुभव मिलेगा।