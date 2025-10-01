मोटोरोला का पहला अल्ट्रा-थिन फोन, लीक रेंडर में दिखा धांसू लुक, आईफोन एयर को देगा कड़ी टक्कर

मोटोरोला का नया फोन आने वाला है। इस फोन का नाम मोटोरोला एज 70 हो सकता है। फोन की टक्कर आईफोन एयर से होगी। लॉन्च से पहले इस फोन के कलर लीक हुए हैं। यह फोन मोटोरोला X70 एयर के नाम से भी मार्केट में एंट्री कर सकता है।

Wed, 1 Oct 2025 02:01 PM

मोटोरोला मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Motorola Edge 70 हो सकता है। फोन के बारे में कंपनी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इसी बीच यह अपकमिंग फोन कुछ रेंडर्स में दिखा है। रेंडर्स के अनुसार कंपनी इस फोन को ग्रीन कलर वेरिएंट में लॉन्च करने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फोन हाल में टीज हुआ Motorola X70 Air भी हो सकता है। मोटोरोला X70 एयर की टक्कर हाल में लॉन्च हुए iPhone Air से होगी।

यह मोटोरोला का पहला अल्ट्रा-थिन फोन होगा। कंपनियां अलग-अलग मार्केट में एक ही डिवाइस को अलग नाम से लॉन्च करती हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि मोटोरोला एज 70 और मोटोरोला X70 एयर एक भी डिवाइस हो सकते हैं। मोटोरोला एज 70 कितने कलर ऑप्शन में आएगा, इस बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता।

उम्मीद है कि यह फोन तीन या चार कलर वेरिएंट में आ सकता है, जिनमें ग्रीन (लिली पैड) और डार्क टोन (गैजेट ग्रे) हो सकता है। नए फोन के डिजाइन एलिमेंट्स में भी थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। कंपनी कलर वेरिएंट के हिसाब से कैमरा सेंसर रिंग और मोटो एआई बटन को ऑफर करने वाली है।

जून में लॉन्च हुआ मोटोरोला एज 60 मोटोरोला ने इसी साल जून में मोटोरोला एज 60 को लॉन्च किया था। फोन 12जीबी की LPDDR4x रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट दे रही है। यह फोन 1.5K रेजॉलूशन वाले 6.67 इंच के pOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है।