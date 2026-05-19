पावरफुल कैमरा और AI फीचर्स के साथ आ रहा Motorola का नया फोन, Flipkart पर दिखी पहली झलक, कलर एक दम नया और स्टाइलिश

Motorola Edge 70 Pro+ की भारत लॉन्चिंग जल्द हो सकती है। Flipkart माइक्रोसाइट लाइव होने के बाद फोन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दमदार कैमरा, प्रीमियम डिजाइन, फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ यह फोन प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में आएगा।

टेक कंपनी मोटोरोला लगातार एक के बाद एक स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। Motorola Edge 70 Pro को पिछले महीने भारत में लॉन्च किया गया था, जो कंपनी की Edge 70 लाइनअप का तीसरा मॉडल है। अब इस सीरीज में एक और नया सदस्य जुड़ने वाला है, क्योंकि मोटोरोला ने Motorola Edge 70 Pro+ के लॉन्च की जानकारी देना शुरू कर दिया है। इस फोन को लेकर चर्चा तब तेज हुई जब Flipkart पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव दिखाई दी। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी बहुत जल्द इस डिवाइस को भारतीय बाजार में उतार सकती है।

यह कन्फर्म हो चुका है कि 70 Pro+ भारत में तीन कलर वैरिएंट में सेल के लिए उपलब्ध होगा, जिनमें से हर रंग का अपना अलग फिनिश होगा। डिज़ाइन के मामले में यह हैंडसेट Motorola Edge 70 Pro के समान ही दिखता है। Motorola की Edge सीरीज को यूजर्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब Edge 70 Pro+ को लेकर उम्मीद की जा रही है कि इसमें दमदार कैमरा, बड़ी बैटरी, AI फीचर्स और फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी लॉन्च डेट और सभी फीचर्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कई अहम जानकारियां सामने आ चुकी हैं।

डिजाइन में दिखेगा प्रीमियम लुक लीक्स के मुताबिक Motorola Edge 70 Pro+ में प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल सकता है। फोन में कर्व्ड डिस्प्ले और पतले बेजल्स दिए जाने की उम्मीद है। Motorola अपनी Edge सीरीज में पहले भी प्रीमियम फिनिश और स्लिम डिजाइन दे चुका है। ऐसे में नए मॉडल में भी कंपनी डिजाइन पर खास फोकस कर सकती है। फोन कई नए कलर ऑप्शन में भी लॉन्च हो सकता है।

Motorola Edge 70 Pro+ के फीचर्स (लीक) Motorola Edge 70 Pro+ को कैमरा फोकस्ड स्मार्टफोन माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें हाई-रिजॉल्यूशन प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। इसके साथ अल्ट्रावाइड और टेलीफोटो सेंसर भी दिए जा सकते हैं। Motorola AI कैमरा फीचर्स पर भी काम कर रहा है, इसलिए उम्मीद है कि फोन में बेहतर नाइट फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। टीजर से यह भी पुष्टि होती है कि फोन में 81 मिमी फोकल लेंथ वाला सोनी LYT सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन होगा।

यह फोन प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च हो सकता है, इसलिए इसमें फ्लैगशिप लेवल चिपसेट मिलने की उम्मीद है। इसमें Qualcomm Snapdragon का नया पावरफुल प्रोसेसर दिया जा सकता है। फोन में हाई RAM और फास्ट स्टोरेज सपोर्ट भी मिलने की संभावना है।