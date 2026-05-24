खुल गया राज, भारत में इस दिन आएगा Motorola Edge 70 Pro+; कैमरा, बैटरी सब जबर्दस्त

Motorola का धांसू स्मार्टफोन बाजार में धू्म मचाने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Motorola Edge 70 Pro+ की। मोटोरोला ने एक्स पर बताया कि Motorola Edge 70 Pro+ भारत में 4 जून, यानी अगले गुरुवार को लॉन्च होगा। साथ में कंपनी ने एक वीडियो टीजर भी पोस्ट किया है।

Motorola का धांसू स्मार्टफोन बाजार में धू्म मचाने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Motorola Edge 70 Pro+ की। फोन पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है और कंपनी धीरे-धीरे इसके फीचर्स को माइक्रोसाइट पर टीज कर रही है। अब कंपनी ने इसकी इंडिया लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। फोन अगले महीने लॉन्च होने के लिए तैयार है। मोटोरोला ने एक्स पर बताया कि Motorola Edge 70 Pro+ भारत में 4 जून, यानी अगले गुरुवार को लॉन्च होगा। साथ में कंपनी ने एक वीडियो टीजर भी पोस्ट किया है, जिसमें इसके कैमरे की जूमिंग कैपेबिलिटी को हाइलाइट किया गया है।

सीरीज का चौथा मॉडल होगा Motorola Edge 70 Pro+ यह अपकमिंग स्मार्टफोन एज 70 सीरीज में चौथे मॉडल के तौर पर शामिल होगा; इस सीरीज में पहले से ही Edge 70, Edge 70 Pro और Edge 70 Fusion शामिल हैं। कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर इसकी माइक्रोसाइट को लाइव कर दिया है, जहां कंपनी इसके अपकमिंग फीचर्स को हाइलाइट कर रही है। अगर आप भी मोटोरोला के फैन है और मोटो का नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो चलिए बताते हैं अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा…

Motorola Edge 70 Pro के स्पेसिफिकेशन्स (माइक्रोसाइट के अनुसार) आने वाले Motorola Edge 70 Pro+ के लिए बनाई गई खास वेबसाइट को अपडेट किया गया है। इससे यह कंफर्म हो गया है कि इस स्मार्टफोन में पीछे की तरफ तीन कैमरों वाला सेटअप होगा। इसमें मेन कैमरा 50-मेगापिक्सेल का होगा, जिसमें Sony LYT-710 सेंसर और 3.5-डिग्री ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, फोन में 50x तक का डिजिटल जूम भी मिलने की बात कही गई है, जिसे मोटोरोला के 'Super Zoom Pro' फीचर से और भी बेहतर बनाया गया है।

50MP के चार कैमरे, बैटरी भी पावरफुल ऐसी खबरे हैं कि 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरे के अलावा, फोन में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सल का 3.5x पेरिस्कोप लेंस भी होगा। सेल्फी के लिए भी फोन में 50-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिलेगा। खबरें है कि फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.8-इंच का 1.5K क्वाड-कर्व्ड OLED डिस्प्ले होगा। इसके अलावा, यह भी कहा जा रहा है कि इस स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 5200 निट्स तक होगी। यह फोन डाइमेंसिटी 8500 एक्सट्रीम चिप के लैस हो सकता है और यह Hello UX-आधारित Android 16 पर चलेगा। उम्मीद है कि इसे तीन बड़े Android अपडेट मिलेंगे। फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी होगी, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। कंपनी ने वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट की भी पुष्टि की है, जिससे Pro+ मॉडल रेगुलर Edge 70 Pro से अलग दिखेगा।

इन तीन कलर्स में आएगा फोन इसके अलावा, कंपनी ने फोन के तीन Pantone-चुने हुए कलर ऑप्शन के मार्केटिंग नाम भी बताए हैं। अब यह कंफर्म हो गया है कि Motorola Edge 70 Pro+ देश में Pantone Chicory Coffee, Pantone Stormy Sea, और Pantone Zinfandel शेड्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा; इनमें क्रमशः स्कल्प्टेड वुड फिनिश, ट्विल-इंस्पायर्ड फिनिश और सैटिन-लक्स फिनिश दी गई है। डिजाइन के मामले में, Motorola Edge 70 Pro+ बिल्कुल Pro मॉडल जैसा ही दिखता है।

Motorola Edge 70 Pro+ में चौकोर शेप का कैमरा मॉड्यूल और एक सपाट बैक पैनल दिखाया गया है। इसके अलावा, इसमें एक कर्व्ड स्क्रीन होगी, जिसमें सामने वाले कैमरे के लिए बीच में एक होल-पंच डिस्प्ले कटआउट होगा। फोन के राइट साइड एक पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल होंगे, जबकि लेफ्ट साइड एक अननोन बटन होगा। पैनल के बीच में मोटोरोला की ब्रांडिंग भी दिखाई देती है।

16GB तक रैम के साथ आएगा फोन हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि Motorola Edge 70 Pro+ भारत में हाल ही में लॉन्च हुए Pro मॉडल के मुकाबले तीन अपग्रेड्स के साथ लॉन्च होगा। इन अपग्रेड्स में एक टेलीफोटो रियर कैमरा, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट और 16GB तक की रैम शामिल है। हम पहले से ही जानते हैं कि Motorola Edge 70 Pro+ जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। यह भी कंफर्म हो गया है कि यह स्मार्टफोन देश में Flipkart के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।