देखते ही हो जाओगे फैन, तीन खूबसूरत कलर्स में आ रहा Motorola Edge 70 Pro+, देखें आपका फेवरेट कौनसा

Motorola Edge 70 Pro+ जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले फोन के कलर ऑप्शन्स की डिटेल सामने आ गई है। अपकमिंग फोन में 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा होगा, जिसमें Sony LYT-710 सेंसर और 3.5-डिग्री ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की सुविधा मिलेगी।

Motorola भारत में तेजी से अपनी स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी Motorola Edge 70 Pro+ को जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है, खुद कंपनी ने हाल ही में इसकी पुष्टि की है। यह अपकमिंग स्मार्टफोन एज 70 सीरीज में चौथे मॉडल के तौर पर शामिल होगा; इस सीरीज में पहले से ही Edge 70, Edge 70 Pro और Edge 70 Fusion शामिल हैं। हाल ही में, मोटोरोला एज 70 Pro+ के लॉन्च के लिए देश में एक खास माइक्रोसाइट लाइव की गई थी। अब, इस माइक्रोसाइट को अपडेट किया गया है, जिसमें आने वाले इस फोन के बारे में और भी जानकारी सामने आई है, जैसे कि इसके तीन कलर ऑप्शन के नाम और इसके कैमरे का सेटअप। फोन के तीन कैमरों में से एक के बारे में बताया गया है कि यह 81mm की फोकल लेंथ देगा। अगर आप भी मोटोरोला लवर हैं और कंपनी ने नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो चलिए बताते हैं अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा...

Motorola Edge 70 Pro के स्पेसिफिकेशन्स (माइक्रोसाइट के अनुसार) आने वाले Motorola Edge 70 Pro+ के लिए बनाई गई खास वेबसाइट को अपडेट किया गया है। इससे यह कंफर्म हो गया है कि इस स्मार्टफोन में पीछे की तरफ तीन कैमरों वाला सेटअप होगा। इसमें मेन कैमरा 50-मेगापिक्सेल का होगा, जिसमें Sony LYT-710 सेंसर और 3.5-डिग्री ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, फोन में 50x तक का डिजिटल जूम भी मिलने की बात कही गई है, जिसे मोटोरोला के 'Super Zoom Pro' फीचर से और भी बेहतर बनाया गया है।

इन तीन कलर्स में आएगा फोन इसके अलावा, कंपनी ने फोन के तीन Pantone-चुने हुए कलर ऑप्शन के मार्केटिंग नाम भी बताए हैं। अब यह कंफर्म हो गया है कि Motorola Edge 70 Pro+ देश में Pantone Chicory Coffee, Pantone Stormy Sea, और Pantone Zinfandel शेड्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा; इनमें क्रमशः स्कल्प्टेड वुड फिनिश, ट्विल-इंस्पायर्ड फिनिश और सैटिन-लक्स फिनिश दी गई है। डिजाइन के मामले में, Motorola Edge 70 Pro+ बिल्कुल Pro मॉडल जैसा ही दिखता है।

Motorola Edge 70 Pro+ में चौकोर शेप का कैमरा मॉड्यूल और एक सपाट बैक पैनल दिखाया गया है। इसके अलावा, इसमें एक कर्व्ड स्क्रीन होगी, जिसमें सामने वाले कैमरे के लिए बीच में एक होल-पंच डिस्प्ले कटआउट होगा। फोन के राइट साइड एक पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल होंगे, जबकि लेफ्ट साइड एक अननोन बटन होगा। पैनल के बीच में मोटोरोला की ब्रांडिंग भी दिखाई देती है।