भारत में धूम मचाएगा Motorola का नया फोन, लॉन्च से पहले देखें पहली झलक, यहां होगी सेल

Motorola एक नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। अपकमिंग फोन की पहली झलक फ्लिपकार्ट पर दिखाई दी है। कहा जा रहा है कि यह फोन Motorola Edge 70 Pro हो सकता है, जो पिछले कई दिनों से सु्खियों में है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए डिटेल में बताते है..

Motorola का एक नया फोन भारतीय बाजार में डेब्यू करने के लिए तैयार है। ऐसे इसलिए क्योंकि Motorola Edge 70 Pro हाल ही में एक सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया था, जिससे यह हिंट मिलता है कि यह फोन जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। अब, मोटोरोला ने एक नए फोन के लॉन्च को टीज करना शुरू कर दिया है, जो Motorola Edge 70 Pro सीरीज का हिस्सा लगता है। आने वाले इस फोन के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अब एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाइव हो गई है, जिसमें इसके कलर ऑप्शन और डिजाइन का खुलासा किया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक अपकमिंग फोन के नाम की पुष्टी नहीं की है। टीजर इमेज में देखा जा सकता है कि इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, और कैमरे एक चौकोर शेप के कैमरा आइलैंड के अंदर लगे होंगे। इसमें सेल्फी कैमरे के लिए होल-पंच कटआउट भी हो सकता है।

Motorola भारत में लॉन्च करेगा नया फोन दरअसल, मोटोरोला के आने वाले स्मार्टफोन के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जिससे यह हिंट मिलता है कि कंपनी जल्द ही इस फोन को भारत में लॉन्च करने वाली है। यह भी कन्फर्म हो गया है कि यह फोन देश में Flipkart के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा, यह फोन ब्लू, ग्रीन और व्हाइट कलर ऑप्शन्स में पेश किया जाएगा, जिनमें क्रमशः "टेलर-फैब्रिक फिनिश", "सैटिन-लक्स फिनिश" और "मार्बल फिनिश" दी गई है।

यह कथित Motorola Edge 70 Pro के हाल ही में लीक हुए मार्केटिंग मटेरियल जैसा ही है। इससे पता चलता है कि Flipkart पर मौजूद यह माइक्रोसाइट, एज 70 सीरीज के फोन की है। इसके अलावा, अपकमिंग मोटोरोला फोन का डिजाइन भी काफी हद तक वैसा ही लग रहा है जैसा पहले इस फोन के कंप्यूटर-एडेड डिजाइन (CAD) रेंडर्स में देखा गया था। हालांकि, टेक कंपनी ने अभी तक भारत में लॉन्च होने वाले इस स्मार्टफोन के नाम का खुलासा नहीं किया है। इसलिए, इस जानकारी को पूरी तरह सच नहीं मानना ​​चाहिए।

इस महीने लॉन्च हो सकता है फोन माइक्रोसाइट के यूआरएल में 'moto-coming-soon-apr26-store' लिखा है, जिसका मतलब यह हो सकता है कि कंपनी जल्द ही लॉन्च होने वाले इस स्मार्टफोन का नाम और दूसरी जानकारी बताएगी, या फिर यह कि कथित Motorola Edge 70 Pro भारत में 26 अप्रैल को लॉन्च होगा। हालांकि, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि यह फोन अप्रैल 2026 में लॉन्च होगा, फिलहाल फोन की सटीक लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है।