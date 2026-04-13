Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारत में धूम मचाएगा Motorola का नया फोन, लॉन्च से पहले देखें पहली झलक, यहां होगी सेल

Apr 13, 2026 03:48 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

Motorola एक नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। अपकमिंग फोन की पहली झलक फ्लिपकार्ट पर दिखाई दी है। कहा जा रहा है कि यह फोन Motorola Edge 70 Pro हो सकता है, जो पिछले कई दिनों से सु्खियों में है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए डिटेल में बताते है..

भारत में धूम मचाएगा Motorola का नया फोन, लॉन्च से पहले देखें पहली झलक, यहां होगी सेल

Motorola का एक नया फोन भारतीय बाजार में डेब्यू करने के लिए तैयार है। ऐसे इसलिए क्योंकि Motorola Edge 70 Pro हाल ही में एक सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया था, जिससे यह हिंट मिलता है कि यह फोन जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। अब, मोटोरोला ने एक नए फोन के लॉन्च को टीज करना शुरू कर दिया है, जो Motorola Edge 70 Pro सीरीज का हिस्सा लगता है। आने वाले इस फोन के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अब एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाइव हो गई है, जिसमें इसके कलर ऑप्शन और डिजाइन का खुलासा किया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक अपकमिंग फोन के नाम की पुष्टी नहीं की है। टीजर इमेज में देखा जा सकता है कि इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, और कैमरे एक चौकोर शेप के कैमरा आइलैंड के अंदर लगे होंगे। इसमें सेल्फी कैमरे के लिए होल-पंच कटआउट भी हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Pro

  • checkLuxe Lavender
  • check8GB / 12GB RAM
  • check256GB Storage

₹31999

और जाने

discount

10% OFF

Vivo V70 FE

Vivo V70 FE

  • checkMonsoon Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹37999

₹41999

खरीदिये

discount

36% OFF

Realme 16 5G

Realme 16 5G

  • checkAir White
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹31999

₹49999

खरीदिये

discount

15% OFF

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 5G

  • checkCarbon Black
  • check8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹28999

₹33999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

Motorola Edge 70 Pro

Motorola भारत में लॉन्च करेगा नया फोन

दरअसल, मोटोरोला के आने वाले स्मार्टफोन के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जिससे यह हिंट मिलता है कि कंपनी जल्द ही इस फोन को भारत में लॉन्च करने वाली है। यह भी कन्फर्म हो गया है कि यह फोन देश में Flipkart के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा, यह फोन ब्लू, ग्रीन और व्हाइट कलर ऑप्शन्स में पेश किया जाएगा, जिनमें क्रमशः "टेलर-फैब्रिक फिनिश", "सैटिन-लक्स फिनिश" और "मार्बल फिनिश" दी गई है।

ये भी पढ़ें:AI का कमाल, सीधे भगवान से करा रहा वीडियो कॉल, लोग कर रहे मन की बात
Motorola Edge 70 Pro

यह कथित Motorola Edge 70 Pro के हाल ही में लीक हुए मार्केटिंग मटेरियल जैसा ही है। इससे पता चलता है कि Flipkart पर मौजूद यह माइक्रोसाइट, एज 70 सीरीज के फोन की है। इसके अलावा, अपकमिंग मोटोरोला फोन का डिजाइन भी काफी हद तक वैसा ही लग रहा है जैसा पहले इस फोन के कंप्यूटर-एडेड डिजाइन (CAD) रेंडर्स में देखा गया था। हालांकि, टेक कंपनी ने अभी तक भारत में लॉन्च होने वाले इस स्मार्टफोन के नाम का खुलासा नहीं किया है। इसलिए, इस जानकारी को पूरी तरह सच नहीं मानना ​​चाहिए।

ये भी पढ़ें:अजब-गजब: कंपनी ने कर्मचारी का बनाया AI Clone, ताकि इस्तीफे के बाद चलता रहे काम
Motorola Edge 70 Pro

इस महीने लॉन्च हो सकता है फोन

माइक्रोसाइट के यूआरएल में 'moto-coming-soon-apr26-store' लिखा है, जिसका मतलब यह हो सकता है कि कंपनी जल्द ही लॉन्च होने वाले इस स्मार्टफोन का नाम और दूसरी जानकारी बताएगी, या फिर यह कि कथित Motorola Edge 70 Pro भारत में 26 अप्रैल को लॉन्च होगा। हालांकि, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि यह फोन अप्रैल 2026 में लॉन्च होगा, फिलहाल फोन की सटीक लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है।

आने वाले मोटोरोला फोन में एक कर्व्ड डिस्प्ले, एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और एक होल-पंच डिस्प्ले कटआउट भी दिखाया गया है, जिसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट कैमरा लगा होगा। इसके अलावा, नए Motorola फोन के लेफ्ट साइड पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए जाएंगे। वहीं, फोन के राइट साइड एक और बटन भी दिया जाएगा, जिसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। उम्मीद है कि इस स्मार्टफोन के बारे में और ज्यादा जानकारी आने वाले हफ्तों में सामने आ सकती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Motorola

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।