सुपर जूम कैमरा, AI बटन, HDR10+ डिस्प्ले के साथ आते ही छा जाएगा Motorola Edge 70 Pro; फर्स्ट लुक आया सामने
Motorola Edge 70 Pro सीरीज भारत में जल्द लॉन्च हो सकती है। इस फोन का फर्स्ट लुक, डिजाइन, कलर ऑप्शन और कुछ फीचर्स का खुलासा भी हो गया है। फोन 6500mAh की बैटरी, AI फीचर और HDR10+ सपोर्ट के साथ आने वाला है।
Motorola एक बार फिर बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी की अपकमिंग Motorola Edge 70 Pro सीरीज को लेकर लगातार नई-नई डिटेल्स सामने आ रही हैं। हाल ही में सामने आई लीक रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेशन लिस्टिंग से साफ हो गया है कि यह फोन जल्द ही भारत में एंट्री मार सकता है। सबसे खास बात यह है कि इस बार Motorola सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मॉडल लॉन्च कर सकता है, जिसमें Edge 70 Pro और Edge 70 Pro+ शामिल हैं। लीक हुई जानकारी के मुताबिक, इस फोन में प्रीमियम डिजाइन, दमदार कैमरा, बड़ी बैटरी और AI फीचर्स का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है।
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Motorola Edge 70 Pro का डिजाइन और कलर ऑप्शन भी लीक हो चुका है, जिससे पता चलता है कि कंपनी इस बार लुक और स्टाइल पर खास ध्यान दे रही है। वहीं HDR10+ सर्टिफिकेशन मिलने से इसके डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी शानदार होने की उम्मीद है।
Motorola Edge 70 Pro का डिजाइन और लुक
लीक हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक, Motorola Edge 70 Pro का डिजाइन काफी प्रीमियम और स्टाइलिश होने वाला है। इसमें कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जिसमें बहुत पतले बेज़ल्स होंगे। फोन के बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जो एक स्क्वायर मॉड्यूल में होगा। इसके अलावा LED फ्लैश भी मिलेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह फोन अलग-अलग फिनिश में आ सकता है जैसे फैब्रिक, साटन और मार्बल डिजाइन। यानी इस बार Motorola सिर्फ कलर नहीं बल्कि टेक्सचर में भी बदलाव ला रहा है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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