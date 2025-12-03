Hindustan Hindi News
भारत में इतना सस्ता होगा सबसे पतला Moto Edge 70, खुश कर देगी कीमत, देखें लॉन्च डेट

संक्षेप:

Motorola Edge 70 अब भारतीय बाजार में धूम मचाने आ रहा है। एक टिप्स्टर के मुताबिक, Motorola Edge 70 जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। यह भारत में 15 दिसंबर के आसपास लॉन्च होगा। कहा जा रहा है कि यह चीन में एक्सक्लूसिव मोटो X70 एयर की तरह ही 5.99 एमएम पतला होगा।

Wed, 3 Dec 2025 07:38 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Motorola Edge 70 अब भारतीय बाजार में धूम मचाने आ रहा है। एक टिप्स्टर के मुताबिक, Motorola Edge 70 जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। फोन को नवंबर में Motorola Edge 60 के सक्सेसर के तौर पर कुछ ग्लोबल मार्केट में पेश किया गया था। एक टिप्स्टर का कहना है कि इसका भारतीय वेरिएंट, ग्लोबल मॉडल के मुकाबले कई अलग-अलग फीचर्स के साथ आ सकता है, जिसमें बड़ी बैटरी और 'फ्रेश' डिजाइन शामिल है। अफवाह है कि Motorola Edge 70, कंपनी का अल्ट्रास्लिम स्मार्टफोन होगा, जो अक्टूबर में चीन में लॉन्च हुए Moto X70 Air से इंस्पायर्ड है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Motorola Edge 70 की इंडिया लॉन्च टाइमलाइन

टिप्स्टर मुकुल शर्मा (@stufflistings) के मुताबिक, मोटोरोला एज 70 भारत में 15 दिसंबर के आसपास लॉन्च होगा। कहा जा रहा है कि यह चीन में एक्सक्लूसिव मोटो X70 एयर की तरह ही 5.99 एमएम पतला होगा। उम्मीद है कि यह फोन अल्ट्रा-थिन स्मार्टफोन स्पेस में Galaxy S25 Edge और iPhone Air को टक्कर देगा।

हालांकि, भारतीय वेरिएंट के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन्स अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन टिप्स्टर का दावा है कि इसमें ग्लोबल मॉडल के मुकाबले बड़ी बैटरी और एकदम फ्रेश डिजाइन होगा। टिप्स्टर ने बताया कि भारतीय वेरिएंट में स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट, 50-मेगापिक्सेल ट्रिपल रियर कैमरा और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

टिप्स्टर ने मोटोरोला एज 70 के भारतीय वर्जन के कलर ऑप्शन्स के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें अपकमिंग फोन लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और ब्लैक शेड्स में दिखाई दे रहा है, और इन सभी के नीचे पैनटोन वैलिडेशन लेबल है।

ये भी पढ़ें:आधी से कम कीमत में 65 inch Smart TV, खत्म हो रहा Stock, लिस्ट में Sony भी
motorola edge 70 price in india

भारत में इतना सस्ता होगा फोन

मोटोरोला एज 70 भारत में अपने ग्लोबल मॉडल से काफी कम कीमत पर आएगा। मोटोरोला एज 70 की कीमत UK में GBP 700 (लगभग 80,000 रुपये) है। यह यूरोप और मिडिल ईस्ट में 799 यूरो (81,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। टिप्स्टर के अनुसार, फोन भारत में 35,000 रुपये से कम में बेचा जाएगा। कंपेरिजन के लिए बता दें कि, भारत में मोटोरोला एज 60 की कीमत सिर्फ 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल के लिए 25,999 रुपये रखी गई है। उम्मीद है कि इसके लॉन्च से पहले, आने वाले हफ्तों में मोटोरोला एज 70 के बारे में और अधिक जानकारी सामने आ सकती है।

ये भी पढ़ें:8300mAh बैटरी वाला फोन लाया वनप्लस, फुल वॉटरप्रूफ और कैमरा भी दमदार, यह है खास

टिप्स्टर मुकुल शर्मा का ट्वीट

Motorola Edge 70 की खासियत (ग्लोबल वेरिएंट)

फोन डुअल सिम (नैनो सिम + ई-सिम) सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 16 पर चलता है और कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि यह फोन जून 2031 तक सिक्योरिटी अपडेट मिलने की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 6.67 इंच का pOLED सुपर एचडी (1220×2712 पिक्सेल) डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक, पिक्सेल डेनसिटी 446 पीपीआई और आस्पेक्ट रेशियो 20:09 है। डिस्प्ले HDR10+ कंटेंट, 300 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करता है और 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दे सकता है। स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन भी है। मोटोरोला एज 70 स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट पर चलता है, जो 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। कैमरे की बात करें तो फोन में OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा (f/1.8) और डेडिकेटेड 3-इन-1 लाइट सेंसर के साथ 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा (f/2.0) दिया गया है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

मोटोरोला एज 70 में 4800mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है जो 68W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दावा किया गया है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर 29 घंटे तक लगातार वीडियो प्लेबैक और 66 घंटे तक म्यूजिक स्ट्रीमिंग टाइम दे सकती है। इसका डाइमेंशन 159×74×5.99 एमएम और वजन 159 ग्राम है, यानी इसकी मोटाई 5.99 एमएम है।

फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, ब्लूटूथ, जीपीएस, A-GPS, GLONASS, LTEPP, गैलीलियो, एनएफसी, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और वाई-फाई 6E शामिल हैं। फोन में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं। इसमें एक्सेलेरोमीटर, एंबियंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी और SAR सेंसर लगे हैं। मोटोरोला एज 70 में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और यह फेस अनलॉक फीचर को सपोर्ट करता है। यह मोटोरोला की थिंकशील्ड सिक्योरिटी के साथ आता है। इसमें MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमीनियम बिल्ड है। फोन IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Motorola

