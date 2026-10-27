7000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 4 कलर वैरिएंट में तहलका मचाने आ रहा Motorola का नया फोन

Motorola Edge 70 Neo को लेकर स्मार्टफोन बाजार में हलचल तेज है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन के स्पेसिफिकेशन और कलर ऑप्शन लीक हो गए हैं। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग और 144Hz रिफ्रेश रेट मिल सकता है।

Motorola के नए फोन में मिलेगी 7000mAh की बैटरी और 144Hz डिस्प्ले, फीचर्स लीक

Motorola अपनी Edge सीरीज में एक नया स्मार्टफोन जोड़ने की तैयारी कर रही है। Motorola Edge 70 Neo के स्पेसिफिकेशन और कलर ऑप्शन सामने आए हैं। 91 मोबाइल की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मोटोरोला के इस फोन में बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन और Snapdragon प्रोसेसर मिल सकता है। कंपनी ने भारत में इस फोन को लॉन्च करने की पुष्टि की है, लेकिन कीमत और लॉन्च डेट अभी कन्फर्म नहीं की है। आइए आपको डिटेल में बताते हैं Motorola Edge 70 Neo में मिलने वाले संभावित फीचर्स के बारे में:

Motorola Edge 70 Neo की डिस्प्ले होगी खास 91mobiles की रिपोर्ट के अनुसार, Motorola Edge 70 Neo में 6.78 इंच की 1.5K डिस्प्ले दी जा सकती है। इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है। फोन की स्क्रीन को Corning Gorilla Glass 7i की सुरक्षा भी मिल सकती है।

Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद फोन में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इससे पहले फोन की Geekbench लिस्टिंग में भी इसी चिपसेट से जुड़ी जानकारी सामने आई थी। लिस्टिंग में 6GB RAM और Android 16 का जिक्र था।

7000mAh की बैटरी और 45W चार्जिंग Motorola Edge 70 Neo की बड़ी फोन में मिलने वाली 7000mAh की बैटरी है। लीक के अनुसार फोन में 45W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जा सकता है। फोन में 45W चार्जिंग मिलने की बात सामने आई है। साथ ही वायरलेस चार्जिंग के बारे में रिपोर्ट में कोई पक्की पुष्टि नहीं की गई है।

50MP Sony कैमरे से होगी फोटोग्राफी फोटोग्राफी के लिए Motorola Edge 70 Neo में 50MP का Sony LYTIA 710 प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। रिपोर्ट में इसके साथ 2MP का मैक्रो कैमरा और एक लाइट सेंसर दिए जाने की बात कही गई है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है।

Android 16 और सॉफ्टवेयर अपडेट की जानकारी लीक के अनुसार, Motorola Edge 70 Neo Android 16 पर काम कर सकता है। रिपोर्ट में चार बड़े Android OS अपडेट और पांच साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलने की बात भी कही गई है। सॉफ्टवेयर अपडेट किसी भी स्मार्टफोन के लिए अहम होते हैं। इनसे फोन में नए फीचर्स मिलने के साथ सुरक्षा से जुड़े सुधार भी आ सकते हैं।