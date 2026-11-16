7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 144Hz की स्मूथ डिस्प्ले के साथ जल्द दस्तक देगा Motorola Edge 70 Neo, Flipkart पर भी दिखा फोन

Motorola Edge 70 Neo जल्द भारत में लॉन्च हो सकता है। कंपनी के टीजर और फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट पर फोन का रियर डिजाइन सामने आया है। इसमें 144Hz डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर, 50MP कैमरा और 7000mAh बैटरी मिलने की उम्मीद है।

Motorola Edge 70 Neo की पहली झलक आई सामने

मोटोरोला स्मार्टफोन पसंद करने वालों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी जल्द ही भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo लॉन्च कर सकती है। इस फोन को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन अब इसकी लॉन्चिंग के संकेत और तेज हो गए हैं। Motorola ने सोशल मीडिया पर एक नया टीजर जारी किया है। इसके साथ ही Flipkart पर भी फोन से जुड़ी माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। यहां फोन का रियर डिजाइन देखने को मिला है। टीजर में दिख रहा फोन डार्क ग्रीन कलर में नजर आ रहा है और इसके पीछे चौकोर आकार का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक फोन की लॉन्च डेट और कीमत का खुलासा नहीं किया है। लेकिन लीक और रिपोर्ट्स में इसके कई फीचर्स सामने आए हैं।

Motorola Edge 70 Neo का डिजाइन (लीक) Motorola के नए टीजर में फोन का पिछला हिस्सा दिखाई दिया है। इसमें डार्क ग्रीन कलर का बैक पैनल नजर आ रहा है। फोन के पीछे चौकोर आकार का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसके अंदर तीन कैमरा कटआउट और एक LED फ्लैश दिखाई देते हैं। बीच में Motorola का लोगो भी है। इसका बैक पैनल मैट फिनिश वाला लग रहा है। Motorola के आधिकारिक पोस्टर और Flipkart माइक्रोसाइट से फोन के डिजाइन की झलक मिली है। रिपोर्ट्स में फोन के चार कलर ऑप्शन आने की बात भी कही गई है। इनमें Mountain View, Milky Blue, Sage और Gray Lilac शामिल हो सकते हैं।

Motorola Edge 70 Neo के संभावित फीचर्स टिपस्टर और लीक्स की मानें तो Motorola Edge 70 Neo में 6.78 इंच की 1.5K OLED डिस्प्ले दी जा सकती है। इसका रिफ्रेश रेट 144Hz होने की उम्मीद है। डिस्प्ले के चारों तरफ कर्व्ड डिजाइन और Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन मिलने की बात भी कही जा रही है। स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 5,200 निट्स तक हो सकती है।

परफॉर्मेंस के लिए Motorola Edge 70 Neo में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। इसके साथ फोन में 6GB और 8GB RAM के ऑप्शन मिल सकते हैं। स्टोरेज के लिए 128GB और 256GB का ऑप्शन भी मिल सकता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोन Android 16 के साथ आ सकता है। इसे चार बड़े Android OS अपडेट और पांच साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलने की बात भी कही गई है।