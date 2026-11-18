Motorola Edge 70 Neo भारत में 24 नवंबर को लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट के साथ इसके कई खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। इस 5G स्मार्टफोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग मिलेगी।

Motorola Edge 70 Neo की लॉन्च डेट कन्फर्म

टेक कंपनी Motorola भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में अपना नया फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने Motorola Edge 70 Neo की भारत में लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। यह स्मार्टफोन 24 नवंबर को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। लॉन्च से पहले कंपनी ने फोन के कई फीचर्स से भी पर्दा उठा दिया है। फ्लिपकार्ट पर मौजूद माइक्रोसाइट से पता चलता है कि इस फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी। इसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। फोन को Flipkart, Motorola की आधिकारिक वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स के जरिए बेचा जाएगा। फोन को चार कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। इसकी कीमत और सेल की तारीख का खुलासा लॉन्च के दिन होगा। आइए जानते हैं इस नए Motorola फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है।

Motorola Edge 70 Neo में मिलेगी 144Hz वाली शानदार स्क्रीन Motorola Edge 70 Neo में 6.78 इंच की 1.5K Extreme AMOLED डिस्प्ले दी जाएगी। इस स्क्रीन में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलेगा। इसकी एक और खास बात 5200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। ज्यादा ब्राइटनेस होने से तेज रोशनी में भी स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट देखने में मदद मिलती है। डिस्प्ले को खरोंच से बचाने के लिए Corning Gorilla Glass 7i की सुरक्षा दी गई है। फोन में कर्व्ड डिस्प्ले डिजाइन मिलेगा। इसके फ्रंट में बीचोंबीच पंच-होल कटआउट दिया गया है।

Motorola Edge 70 Neo में 50MP Sony कैमरा से होगी फोटोग्राफी कैमरे की बात करें तो Motorola Edge 70 Neo में 50MP का Sony LYTIA 710 प्राइमरी कैमरा मिलेगा। यह सेंसर OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट के साथ आएगा। OIS की मदद से फोटो लेते समय हाथ हल्का हिलने पर भी तस्वीर क्लियर मिलेगी। इससे कम रोशनी में फोटो और चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान भी फायदा हो सकता है। कंपनी ने कैमरे के साथ Ultra HDR सपोर्ट की भी जानकारी दी है। इसके अलावा फोन में AI से जुड़े कैमरा फीचर्स भी मिलेंगे।

इनमें फोटो को बेहतर बनाने, नाइट फोटोग्राफी, बैकग्राउंड ब्लर और जूम जैसे विकल्प शामिल हैं। फोन के कैमरा सेटअप में 50MP के मुख्य सेंसर के अलावा अन्य कैमरों की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कुछ रिपोर्ट्स में 2MP के अतिरिक्त सेंसर और 32MP फ्रंट कैमरे का जिक्र है, लेकिन इनकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना बेहतर होगा।

Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर से मिलेगी ताकत परफॉर्मेंस के लिए Motorola Edge 70 Neo में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया जाएगा। यह 4nm टेक्नोलॉजी पर बना चिपसेट है। फोन में LPDDR5X RAM सपोर्ट भी मिलेगा। फोन में Android 16 और Motorola का Hello UX मिलने की उम्मीद है। इसके साथ Moto AI से जुड़े फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

7000mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग इस फोन की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसकी 7000mAh बैटरी है। बैटरी को चार्ज करने के लिए 45W TurboPower फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा फोन में 7.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग की सुविधा भी दी जाएगी। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर इस फोन से दूसरे डिवाइस को भी चार्ज किया जा सकता है। Motorola का दावा है कि फोन एक बार फुल चार्ज होने पर 53 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है।