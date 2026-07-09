Motorola का सीक्रेट नहीं रहा सीक्रेट! Edge 70 Max के दमदार फीचर्स गलती से लीक, QHD+ डिस्प्ले, 90W फास्ट चार्जिंग से लैस

Motorola Edge 70 Max की लॉन्चिंग से पहले Google Search प्रीव्यू में फोन की डिटेल्स गलती से लीक हो गई हैं। यह फ्लैगशिप फोन Snapdragon 8 Gen 5 जैसे दमदार प्रोसेसर, QHD+ डिस्प्ले, 90W फास्ट चार्जिंग से लैस हो सकता है।

Motorola जल्द ही भारत में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर सकता है। कंपनी ने अभी तक इसकी लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन लॉन्च से पहले ही फोन के कुछ फीचर्स सामने आ गए हैं। Flipkart पर लाइव हुई माइक्रोसाइट और Google Search प्रीव्यू में फोन के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन गलती से दिखाई दे गए, जिससे इसके फीचर्स की काफी हद तक पुष्टि होती नजर आ रही है। Motorola Edge 70 Max में Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, QHD+ डिस्प्ले, 90W फास्ट चार्जिंग और 25W Qi2 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और दमदार बिल्ड क्वालिटी मिलने की भी उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल इन फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

Motorola Edge 70 Max की लॉन्चिंग जल्द हो सकती है Motorola ने Flipkart पर अपने अपकमिंग स्मार्टफोन का टीजर जारी कर दिया है, जिससे साफ हो गया है कि Edge 70 Max की भारत में एंट्री जल्द होने वाली है। Google Search प्रीव्यू समय से पहले लाइव हो गया, जिसमें फोन के कई प्रमुख फीचर्स दिखाई दिए। बाद में यह जानकारी हटा दी गई, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे।

Motorola Edge 70 Max में हो सकते हैं ये खास फीचर्स लीक के अनुसार Motorola Edge 70 Max में Qualcomm का फ्लैगशिप Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह Edge सीरीज का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन बन सकता है। यह प्रोसेसर गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI टास्क में बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है। फोन में QHD+ (2K) रिजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Motorola पहली बार Edge सीरीज के इस मॉडल में इतनी हाई रिजॉल्यूशन स्क्रीन दे सकता है। हालांकि रिफ्रेश रेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Motorola Edge 70 Max की सबसे खास खूबियों में इसकी चार्जिंग तकनीक हो सकती है। लीक के मुताबिक इसमें 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग के साथ 25W Qi2 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो यह उन चुनिंदा Android स्मार्टफोन्स में शामिल होगा जिनमें बिना किसी मैग्नेटिक केस के नेटिव Qi2 सपोर्ट मिलेगा।

Flipkart टीजर से यह भी संकेत मिला है कि फोन में AI टास्क के लिए 46% बेहतर NPU परफॉर्मेंस मिलेगी। इससे AI आधारित फीचर्स जैसे रियल-टाइम ट्रांसलेशन, स्मार्ट सर्च, फोटो एडिटिंग और अन्य ऑन-डिवाइस AI टूल्स पहले से ज्यादा तेज चल सकते हैं।