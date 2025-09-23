पेंसिल से भी पतली बॉडी, AI Key, ग्लास बैक के साथ आ रहा Motorola Edge 70; डिज़ाइन कर देगा हैरान Motorola Edge 70 leak coming with thinner body AI Key and glass back check expected features and launch timeline, Gadgets Hindi News - Hindustan
Motorola Edge 70 leak coming with thinner body AI Key and glass back check expected features and launch timeline

पेंसिल से भी पतली बॉडी, AI Key, ग्लास बैक के साथ आ रहा Motorola Edge 70; डिज़ाइन कर देगा हैरान

नया Motorola Edge 70 लीक हुआ है, इस फोन डिज़ाइन सुपर स्लिम है। फोन में ग्लास बैक, AI Key बटन जैसे आकर्षक फीचर्स हैं। नई Edge-सीरीज में ग्लास फिनिश और एल्युमिनियम सी फ्रेम होने का अनुमान है। 

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 07:15 PM
Motorola Edge 70 Leak: मोबाइल उद्योग में पतले और स्टाइलिश स्मार्टफोन मॉडल्स की होड़ लगातार बढ़ती जा रही है, और Motorola इस रेस में अपने नए Edge 70 मॉडल को लाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में हुए लीक से पता चला है कि Edge 70 में एक सुपर स्लिम प्रोफाइल होगी, जो ग्लास बैक डिज़ाइन के साथ आएगा और फोन एक नया AI Key बटन होने की बात भी कही जा रही है जो यूर्स को ऑन-डिवाइस AI फीचर्स तक आसान पहुंच देगी।

लीक हुए पोस्टर बताते हैं कि Edge 70 को “Impossibly Thin and Incredibly Tough” टैगलाइन के साथ पेश किया गया है। यह संकेत देता है कि Motorola इस फोन को न सिर्फ देखनें में आकर्षक बनाना चाहता है, बल्कि टिकाऊपन और मजबूती को भी प्राथमिकता दे रहा है।

ये भी पढ़ें:GST 2.0 का फायदा: Amazon-Flipkart पर ₹10,000 से कम में खरीदें ये 7 धाकड़ 5G फोन

पिछली Edge-सीरीज में जैसे Vegan leather बैक पैनल वाले मॉडल्स हुए करते थे, इस बार लीक से पता चलता है कि कंपनी अब ग्लास फिनिश और एल्युमिनियम सी फ्रेम का उपयोग कर सकती है। Edge 70 की बॉडी, जो कि लगभग 7mm या उससे भी पतली हो सकती है, पुराने Edge 60 की तुलना में काफी हल्की और पतली होगी (Edge 60 की मोटाई करीब 7.9mm थी)।

Motorola उन यूजर्स को टारगेट करेगा जो फ़ैशन और पोर्टेबिलिटी दोनों चाहते हैं, और डिज़ाइन में भी Apple के iPhone Air या Samsung Galaxy S25 Edge से मुकाबला करना चाहता है। इसके अलावा, फोन में क्वाड-कैमरा सेटअप की संभावना बताई जा रही है।

Motorola Edge 70 के कैमरा फीचर्स (लीक)

Edge 70 के कैमरा सैटअप में ट्रिपल रियर कैमरा शामिल होने की उम्मीद है जिसमें एक 50MP मुख्य सेंसर, एक 50MP अल्ट्रा-वाइड और एक 10MP 3× टेलीफोटो लेंस होगा। मुख्य कैमरा में OIS (Optical Image Stabilization) की सुविधा हो सकती है, जिससे फोटोग्राफी खराब रोशनी में भी बेहतर हो। फ्रंट कैमरा लगभग 32MP होने की बात लीक में आ रही है।

ये भी पढ़ें:Amazon दिवाली सेल में बम्पर छूट पर खरीदें 108MP कैमरा, 6600mAh बैटरी, AI फीचर
