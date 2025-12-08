कन्फर्म! 15 दिसंबर को भारत में दस्तक देगा Motorola Edge 70, पेंसिल से पतला मिलिट्री ग्रेड फोन, ट्रिपल 50MP कैमरा भी

संक्षेप: Motorola Edge 70 भारत में 15 दिसंबर को लॉन्च होने जा रहा है। यह फोन 5.99mm की अल्ट्रा-स्लिम बॉडी, Snapdragon 7 Gen 4, 6.7″ डिस्प्ले और मिड-बजट प्राइस रेंज में आएगा। जानिए क्या है इस स्मार्टफोन में खास।

Dec 08, 2025 01:06 pm IST

Motorola Edge 70 India Launch Date Confirm: मोटोरोला का सबसे पतला मिलिट्री ग्रेड फोन आखिरकार भारत में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने अब इस मोस्ट-एवेटेड फोन की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। यह देश में फ्लिपकार्ट और कंपनी की वेबसाइट के जरिए तीन पैनटोन क्यूरेटेड रंगों में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। फ्लिपकार्ट पर हैंडसेट के लिए एक समर्पित माइक्रोसाइट लाइव हो गयी है, जो इसके जल्द ही लॉन्च होने का संकेत देता है। इसकी मोटाई 5.99 मिमी होने का टीजर जारी किया गया है।

Motorola Edge 70 भारत में कब लॉन्च होगा मोटोरोला ने X पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि यह फोन 15 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे भारत में दस्तक देगा। यह हैंडसेट क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट द्वारा संचालित होगा। इसमें 50-मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट होगा, जो एलईडी फ्लैश के साथ होगा। यह देश में पैनटोन ब्रॉन्ज़ ग्रीन, पैनटोन गैजेट ग्रे और पैनटोन लिली पैड रंगों में फ्लिपकार्ट, मोटोरोला इंडिया ऑनलाइन स्टोर और अन्य ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

Motorola Edge 70 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन इसके अलावा, मोटोरोला एज 70 के लिए समर्पित माइक्रोसाइट को अपडेट कर दिया गया है जिससे हैंडसेट के विभिन्न स्पेसिफिकेशन की पुष्टि हो गई है। हैंडसेट में 5,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी होगी जो 68W वायर्ड और 15W वायरलेस फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी।

इसमें वेपर कूलिंग चैंबर सिस्टम भी होगा। इसमें 1.5K रेज़ोल्यूशन वाला 6.7-इंच का AMOLED डिस्प्ले, 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट होगा। एज 70 के एंड्रॉयड 16-आधारित हैलो UI के साथ आने की पुष्टि हो गई है। कंपनी ने फोन के लिए तीन साल के OS अपग्रेड और चार साल के सुरक्षा अपडेट का वादा किया है।

मोटोरोला एज 70 के बारे में दावा किया गया है कि यह 60fps तक 4K रेज़ोल्यूशन वीडियो शूट करने में सक्षम है। आगामी हैंडसेट के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर और मैक्रो विजन के साथ 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा होगा।