Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़motorola edge 70 globally launched with lightweight and slim profile
मोटोरोला का सबसे हल्का और पतला वॉटरप्रूफ फोन, इसमें 50MP के तीन कैमरे और 12GB रैम भी

मोटोरोला का सबसे हल्का और पतला वॉटरप्रूफ फोन, इसमें 50MP के तीन कैमरे और 12GB रैम भी

संक्षेप: मोटोरोला ने अपने नए फोन Motorola Edge 70 को बुधवार को चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया है। एज सीरीज का यह नया फोन तीन कलर्स में उपलब्ध है, जो स्लिम और लाइटवेट बॉडी के साथ आता है। 159 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 5.99 एमएम है।

Wed, 5 Nov 2025 05:18 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Pro

  • checkLuxe Lavender
  • check8GB / 12GB RAM
  • check256GB Storage

₹31999

और जाने

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

18% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27188

₹32999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹31998

₹34999

खरीदिये

मोटोरोला ने अपने नए फोन Motorola Edge 70 को बुधवार को चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया है। एज सीरीज का यह नया फोन तीन कलर्स में उपलब्ध है, जो स्लिम और लाइटवेट बॉडी के साथ आता है। 159 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 5.99 एमएम है, जो बाजार में iPhone Air और Galaxy S25 Edge जैसे स्लीक फोन्स को टक्कर देता है। यह फोन स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट पर चलता है और इसमें 12GB रैम है। इसमें 6.67-इंच का pOLED डिस्प्ले और 50-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। मोटोरोला एज 70 में 4800mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है जो 68W वायर्ड चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Pro

  • checkLuxe Lavender
  • check8GB / 12GB RAM
  • check256GB Storage

₹31999

और जाने

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

18% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27188

₹32999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹31998

₹34999

खरीदिये

Motorola Edge 70 की कीमत

मोटोरोला एज 70 की कीमत यूके में GBP 700 (लगभग 80,000 रुपये) है। यह पैनटोन ब्रॉन्ज ग्रीन, पैनटोन लिली पैड और गैजेट ग्रे जैसे कलर्स में उपलब्ध है। यह यूरोप और मध्य पूर्व में EUR 799 (81,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा। मोटोरोला ने पुष्टि की है कि मोटोरोला एज 70 जल्द ही दुनियाभर के चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध होगा।

5.99 एमएम प्रोफाइल के साथ, मोटोरोला एज 70 कंपनी के सबसे पतले स्मार्टफोन्स में से एक है। अगर इसे भारत में लॉन्च किया जाता है, तो यह iPhone Air और Galaxy S25 Edge जैसे महंगे स्मार्टफोन्स को टक्कर दे सकता है। भारत में, iPhone Air के बेस मॉडल की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये है, जबकि Galaxy S25 Edge की कीमत 1,09,999 रुपये है।

motorola edge 70

Motorola Edge 70 की खासियत

फोन डुअल सिम (नैनो सिम + ई-सिम) सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 16 पर चलता है और कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि यह फोन जून 2031 तक सिक्योरिटी अपडेट मिलने की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 6.67 इंच का pOLED सुपर एचडी (1220×2712 पिक्सेल) डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक, पिक्सेल डेनसिटी 446 पीपीआई और आस्पेक्ट रेशियो 20:09 है। डिस्प्ले HDR10+ कंटेंट, 300 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करता है और 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दे सकता है। स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन भी है। मोटोरोला एज 70 स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट पर चलता है, जो 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। कैमरे की बात करें तो फोन में OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा (f/1.8) और डेडिकेटेड 3-इन-1 लाइट सेंसर के साथ 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा (f/2.0) दिया गया है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹29999

और जाने

Vivo V50e

Vivo V50e

  • check8 GB RAM
  • check6.77 inches Display Size
  • checkAMOLED
amazon-logo

₹28999

खरीदिये

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70

  • checkPantone
  • checkUp to 12GB RAM
  • check512GB Storage

₹83500

और जाने

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

  • checkclassic black and lavender
  • check8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25

  • checkIcyblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹80999

खरीदिये

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Google Pixel 10

Google Pixel 10

  • checkChalk White
  • check12 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹79999

और जाने

discount

15% OFF

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹76490

₹89900

खरीदिये

मोटोरोला एज 70 में 4800mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है जो 68W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दावा किया गया है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर 29 घंटे तक लगातार वीडियो प्लेबैक और 66 घंटे तक म्यूजिक स्ट्रीमिंग टाइम दे सकती है। इसका डाइमेंशन 159×74×5.99 एमएम और वजन 159 ग्राम है, यानी इसकी मोटाई 5.99 एमएम है।

motorola edge 70

फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, ब्लूटूथ, जीपीएस, A-GPS, GLONASS, LTEPP, गैलीलियो, एनएफसी, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और वाई-फाई 6E शामिल हैं। फोन में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं। इसमें एक्सेलेरोमीटर, एंबियंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी और SAR सेंसर लगे हैं। मोटोरोला एज 70 में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और यह फेस अनलॉक फीचर को सपोर्ट करता है। यह मोटोरोला की थिंकशील्ड सिक्योरिटी के साथ आता है। इसमें MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमीनियम बिल्ड है। फोन IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Motorola

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।