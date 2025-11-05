मोटोरोला का सबसे हल्का और पतला वॉटरप्रूफ फोन, इसमें 50MP के तीन कैमरे और 12GB रैम भी

संक्षेप: मोटोरोला ने अपने नए फोन Motorola Edge 70 को बुधवार को चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया है। एज सीरीज का यह नया फोन तीन कलर्स में उपलब्ध है, जो स्लिम और लाइटवेट बॉडी के साथ आता है। 159 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 5.99 एमएम है।

Wed, 5 Nov 2025 05:18 PM

मोटोरोला ने अपने नए फोन Motorola Edge 70 को बुधवार को चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया है। एज सीरीज का यह नया फोन तीन कलर्स में उपलब्ध है, जो स्लिम और लाइटवेट बॉडी के साथ आता है। 159 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 5.99 एमएम है, जो बाजार में iPhone Air और Galaxy S25 Edge जैसे स्लीक फोन्स को टक्कर देता है। यह फोन स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट पर चलता है और इसमें 12GB रैम है। इसमें 6.67-इंच का pOLED डिस्प्ले और 50-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। मोटोरोला एज 70 में 4800mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है जो 68W वायर्ड चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Motorola Edge 70 की कीमत मोटोरोला एज 70 की कीमत यूके में GBP 700 (लगभग 80,000 रुपये) है। यह पैनटोन ब्रॉन्ज ग्रीन, पैनटोन लिली पैड और गैजेट ग्रे जैसे कलर्स में उपलब्ध है। यह यूरोप और मध्य पूर्व में EUR 799 (81,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा। मोटोरोला ने पुष्टि की है कि मोटोरोला एज 70 जल्द ही दुनियाभर के चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध होगा।

5.99 एमएम प्रोफाइल के साथ, मोटोरोला एज 70 कंपनी के सबसे पतले स्मार्टफोन्स में से एक है। अगर इसे भारत में लॉन्च किया जाता है, तो यह iPhone Air और Galaxy S25 Edge जैसे महंगे स्मार्टफोन्स को टक्कर दे सकता है। भारत में, iPhone Air के बेस मॉडल की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये है, जबकि Galaxy S25 Edge की कीमत 1,09,999 रुपये है।

Motorola Edge 70 की खासियत फोन डुअल सिम (नैनो सिम + ई-सिम) सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 16 पर चलता है और कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि यह फोन जून 2031 तक सिक्योरिटी अपडेट मिलने की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 6.67 इंच का pOLED सुपर एचडी (1220×2712 पिक्सेल) डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक, पिक्सेल डेनसिटी 446 पीपीआई और आस्पेक्ट रेशियो 20:09 है। डिस्प्ले HDR10+ कंटेंट, 300 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करता है और 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दे सकता है। स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन भी है। मोटोरोला एज 70 स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट पर चलता है, जो 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। कैमरे की बात करें तो फोन में OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा (f/1.8) और डेडिकेटेड 3-इन-1 लाइट सेंसर के साथ 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा (f/2.0) दिया गया है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

मोटोरोला एज 70 में 4800mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है जो 68W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दावा किया गया है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर 29 घंटे तक लगातार वीडियो प्लेबैक और 66 घंटे तक म्यूजिक स्ट्रीमिंग टाइम दे सकती है। इसका डाइमेंशन 159×74×5.99 एमएम और वजन 159 ग्राम है, यानी इसकी मोटाई 5.99 एमएम है।